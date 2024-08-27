Тюменским силовикам посоветовали удалить Telegram

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
«Использование мессенджера Telegram в правоохранительных органах и ранее не приветствовалось. А после ареста Павла Дурова сотрудникам полиции неофициально, но настоятельно рекомендовали отказаться от переписки в данном мессенджере как по служебным, так и личным вопросам. Имеется вероятность утечки данных», — пояснил Ура.Ру инсайдер.
По его словам, силовикам посоветовали использовать для переписки другие мессенджеры, в том числе разработанные в России.
Напомним, французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. Он прибыл во Францию из Азербайджана.
По данным французских СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. У встретивших его правоохранителей был при себе ордер на обыск, выданный на основании предварительного расследования.
По информации судебных органов во Франции, основатель Telegram является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотических средств, мошенничество, преступления в отношении детей. Кроме того, он отказывался сотрудничать с силовиками по этим делам.
Посольство РФ во Франции сообщило, что французские власти пока уклоняются от сотрудничества по поводу задержания Дурова. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не является политическим решением.
Ранее «Наш Город» писал, что сотрудникам тюменского управления МЧС запретили пользоваться iPhone и другой техникой Apple на работе. Данное решение было принято в целях безопасности, так как данные, которые собирают устройства Apple, могут попасть на серверы, расположенные в недружественных странах.