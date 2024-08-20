Тюменские таксисты могут остаться без работы, а службу ГИБДД матерят в прямом эфире

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Тюмени произошел настоящий мошеннический бум. Десяткам тюменцев начали звонить сотрудники ФСБ и требовали предоставить персональные данные. Оказывалось, что у тюменцев внезапно оказывался родственник-иноагент, который наговорил лишнего, подставив всю семью.
В качестве доказательства людям в мессенджере отправляли документы действующих сотрудников ФСБ, что отметало у людей подозрения. А потом еще и просили взятку. На этом моменте многие и одумывались.
Мужчина дал свой нелестный отзыв на работу ГИБДД в регионе. Сначала подвыпивший тюменец запустил прямой эфир, а потом затронул тему, связанную с инспекторами.
Ранее сообщалось, что мужчина привлекался за вождение в нетрезвом виде, а вычислили его как раз благодаря таким эфирам, которые он периодически проводит.
Таксисты в Тюмени рискуют остаться без работы. Дело в том, что у большинства из них нет лицензии, которая стала необходимой для осуществления перевозок. Располагают такими меньше трети от всех водителей.
Причем, проблема это глобальная. В сообщении к премьер-министру страны Михаилу Мишустину уже говорилось, что из-за отсутствия документа в регионах ситуация с такси может стать патовой. Грядет это уже в сентябре.
В Тюмени нашли редчайший гриб. Речь идет о хищнике Гиднеллум Пека. Нашли его в районе деревень Криводанова, Боровлянка, Железный Перебор, в Юргинском и Ялуторовском районах.
Называют такой гриб кровоточащий зуб или клубника со сливками за счет необычной шапочки. Сам же гриб несъедобен, но и не токсичен. Для питания он использует почвенные соки и насекомых. При этом основной ареал обитания таких — Северная Америка.
В Тюмени резко высказались против новых предметов, которые появятся в школе в этом году. Многие эти дисциплины не понравились, некоторые посчитали их бесполезными. Особенно досталось семьеведению, которое должно прививать у детей положительное отношение к созданию семьи. Очевидный ход властей в виде пропаганды и отчаянная попытка повысить демографию.
Не лучше высказались и о новом предмете, которые пришел на замену ОБЖ. ОБИЗР (основы безопасности и защиты Родины). Обучать детей будут не безопасности, а тому, как стрелять, разбирать оружие и уничтожать противника. Нашлись среди тюменцев те, кто поддержал такую дисциплину, но появились и те, кто считает, что прививать детям военные ценности с ранних лет — недопустимо.