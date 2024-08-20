Тюменские таксисты могут остаться без работы, а службу ГИБДД матерят в прямом эфире

Не лучше высказались и о новом предмете, которые пришел на замену ОБЖ. ОБИЗР (основы безопасности и защиты Родины). Обучать детей будут не безопасности, а тому, как стрелять, разбирать оружие и уничтожать противника. Нашлись среди тюменцев те, кто поддержал такую дисциплину, но появились и те, кто считает, что прививать детям военные ценности с ранних лет — недопустимо.