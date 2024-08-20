Тюменский стример обматерил сотрудников ГИБДД

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Ранее мужчину привлекли к ответственности за пьяную езду. Вопрос виновности мужчины в скором времени будет решать суд.
Во время своего эфира, Блинов, используя нецензурные слова, оскорблял сотрудников Госавтоинспекции и выразил уверенность в их некомпетентности.
«Вся ГИБДД Тюменской области — вы все ********», — высказался местный жителитель.
Будет ли наказан мужчина за такие высказывания неизвестно. Реакции от поавоохранителей пока не последовало.
Ранее «Наш город» сообщал, чтобы защитить своего сожителя, который сел за руль нетрезвым, пьяная жительница Тюменской области напала на инспектора ДПС и ударила его по голове.