Три года назад была убита Настя Муравьева, а Тюмень оказалась рекордной по авариям

Прошло три года с шокирующего убийства Насти Муравьевой. Это дело потрясло буквально всю страну. 8-летняя девочка была зверски убита и изнасилована бывшим силовиком Виталием Бережным. Искали девочку больше месяца, все это время он прятал ее тело в холодильнике, а после — выбросил на лесобазе.