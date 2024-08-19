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Published Сегодня, 13:48

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Три года назад была убита Настя Муравьева, а Тюмень оказалась рекордной по авариям

Три года назад была убита Настя Муравьева, а Тюмень оказалась рекордной по авариям

19 августа 2024, 13:48
Фото: 1MI
Три года назад в Тюмени произошло жестокое убийство 8-летней девочки. Тогда гибель Насти Муравьевой потрясла всю страну. А Тюмень же тем временем стала одним из самых аварийных регионов страны.
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Итоги

Три года после трагедии

Прошло три года с шокирующего убийства Насти Муравьевой. Это дело потрясло буквально всю страну. 8-летняя девочка была зверски убита и изнасилована бывшим силовиком Виталием Бережным. Искали девочку больше месяца, все это время он прятал ее тело в холодильнике, а после — выбросил на лесобазе.

При этом мужчина до сих пор отрицает свою вину и сообщает, что его вынудили признаться под пытками. На возможную невиновность указывают несколько вопросов, которые остались нерешенными в ходе следствия.

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Рекорд по аварийности

Тюменская область вошла в ТОП-5 регионов по числу ДТП с пострадавшими. Здесь же расположились Омская область, Тыва и Калмыкия. Тюмень же отличилась количеством ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта — 176,8. Из всех регионов Тюмень по числу погибших и пострадавших в аварии находится на втором месте с конца.

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Ушел в тайне от всех

На СВО погиб житель тюменец Владимир Костин. Ему было 25 лет. Отдал жизнь боец во время освобождения от сил ВСУ населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк). Владимир Костин в Тюмени работал в магазине автомобильных красок. Позже он занялся продажей и ремонтом автомобилей. Ему было 25 лет.

Коллеги о погибшем высказываются только положительно, Владимир всегда был отзывчивым и жизнерадостным. На СВО ушел добровольцем, миновал мобилизацию, но в военкомат ходил три раза сам, в итоге попав на передовую. Дом у него осталась жена и маленькая дочь.

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Даже вечное не вечно

В Тюмени внезапно погас Вечный Огонь. Мемориал, о котором идет речь, расположен на исторической площади у музея «Городская дума». Об этом рассказали еще в воскресенье в соцсетях местные жители.

Однако восстановили работу памятника практически сразу. Потух он из-за погодных условий.

В Тюмени погас мемориал Вечный огонь
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Грибное нашествие

В Тюмени грибники вновь делятся своей добычей с тихой охоты. Активней всего идут боровики, грузди и другие дикоросы. Фотографиями местные жители делятся в соцсетях. У многих улов уходит далеко за десятилитровые ведра. Правда, сборщики добавляют, что червивость составляет от 60 до 90%. Преимущественно «с жителями» встречают боровики.

Тюменцы сообщают, что любители тихой охоты могут смело отправляться за грибами в леса в районе Ирбитского, Червишевского, Старотобольского, Московского, Велижанского трактов. А за теми же рыжиками можно отправиться в Тугулымский район.

Два ведра за пару часов: где в Тюменской области растут рыжики и грузди?
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