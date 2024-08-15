Тюменские срочники попали в украинский плен под Курском, а в Тюмени закрыли аквапарк

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В Курской области в плен к силам ВСУ попали еще двое тюменцев. Первый из них — Кирилл Филипе, служивший под Брянском. До этого он всегда поддерживал связь с родными, но когда на территорию РФ вошел противник — пропал с радаров. Опознали парня на одном из видео, которое выложили украинские солдаты. Мать бойца практически уверена, что это ее сын, которого перебросили в Курскую область, где он и попал в плен.
Вторым пленным стал Владимир Сироткин. Также как и Кирилл он 13 декабря был отправлен из Тюмени в Ельню, а оттуда в Курскую область. О местоположении и судьбе обоих тюменцев пока нет информации.
Ранее о попадании еще одного срочника в плен сообщили родители его родители. Им стал Владислав Кычков.
В жутком ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли трое человек. Из-за этого на участке дороги было полностью перекрыто движение. Как сообщают Госавтоинспекторы, на встречку вылетел внедорожник, врезавшись в «Гранту» на огромной скорости. Все три пассажира легковушки погибли на месте.
В Тобольске новую мечеть затопило фекалиями. Причем происходит это уже не в первый раз, затопленным остается весь цокольный этаж из-за коммунальной аварии. Власти города о проблеме в курсе, но пока решать ее не спешат. При этом и комментариев для СМИ от них также не поступало.
Коммунальщики города же отказываются убирать нечистоты. Готовы они откачивать только воду.
Двух тюменцев обвиняют в подготовке взрыва здания МВД в Тобольске. Собирались это сделать два сторонника идеологии массовых убийств. Для дела они подготовили несколько бутылок зажигательной смеси, а также собрали взрывное устройство.
Обоих террористов задержали сотрудники ФСБ. Им предъявлено обвинение в подготовке теракта.
Аквапарк «Лето-Лето» в Тюмени будет закрыт на две недели. Он не будет работать со 2 по 15 сентября. Как рассказали владельцы парка, причина закрытия — в подготовке к открытию на объекте нового направления. Оздоровительного центра. Также в своих соцсетях руководство сообщило о том, что некоторые части заведения будут отданы под реконструкцию. В частности — зоны отдыха.