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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Тюменские срочники попали в украинский плен под Курском, а в Тюмени закрыли аквапарк

Тюменские срочники попали в украинский плен под Курском, а в Тюмени закрыли аквапарк

15 августа 2024, 14:05
Фото: 1MI
Три тюменских срочника попали в плен к бойцам ВСУ в Курской области. Также под Тюменью в страшном ДТП погибли три человека, а также на лето закрыли аквапарк.
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Еще двое в плену

В Курской области в плен к силам ВСУ попали еще двое тюменцев. Первый из них — Кирилл Филипе, служивший под Брянском. До этого он всегда поддерживал связь с родными, но когда на территорию РФ вошел противник — пропал с радаров. Опознали парня на одном из видео, которое выложили украинские солдаты. Мать бойца практически уверена, что это ее сын, которого перебросили в Курскую область, где он и попал в плен.

Вторым пленным стал Владимир Сироткин. Также как и Кирилл он 13 декабря был отправлен из Тюмени в Ельню, а оттуда в Курскую область. О местоположении и судьбе обоих тюменцев пока нет информации.

Ранее о попадании еще одного срочника в плен сообщили родители его родители. Им стал Владислав Кычков.

В Курской области пропали еще двое срочников из Тюмени
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Трое погибли в жутком ДТП

В жутком ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли трое человек. Из-за этого на участке дороги было полностью перекрыто движение. Как сообщают Госавтоинспекторы, на встречку вылетел внедорожник, врезавшись в «Гранту» на огромной скорости. Все три пассажира легковушки погибли на месте.

В жутком ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли трое человек. Дорога перекрыта
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Затопило, не дав помолиться

В Тобольске новую мечеть затопило фекалиями. Причем происходит это уже не в первый раз, затопленным остается весь цокольный этаж из-за коммунальной аварии. Власти города о проблеме в курсе, но пока решать ее не спешат. При этом и комментариев для СМИ от них также не поступало.

Коммунальщики города же отказываются убирать нечистоты. Готовы они откачивать только воду.

В Тобольске новую мечеть затопило фекалиями
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Предотвратили теракт

Двух тюменцев обвиняют в подготовке взрыва здания МВД в Тобольске. Собирались это сделать два сторонника идеологии массовых убийств. Для дела они подготовили несколько бутылок зажигательной смеси, а также собрали взрывное устройство.

Обоих террористов задержали сотрудники ФСБ. Им предъявлено обвинение в подготовке теракта.

Двух тюменцев обвиняют в подготовке взрыва здания МВД в Тобольске
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Конец лета — без водных горок

Аквапарк «Лето-Лето» в Тюмени будет закрыт на две недели. Он не будет работать со 2 по 15 сентября. Как рассказали владельцы парка, причина закрытия — в подготовке к открытию на объекте нового направления. Оздоровительного центра. Также в своих соцсетях руководство сообщило о том, что некоторые части заведения будут отданы под реконструкцию. В частности — зоны отдыха.

Тюменцы останутся без аквапарка: почему закрывают «Лето-Лето»?
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