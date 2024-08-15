Тюменские срочники попали в украинский плен под Курском, а в Тюмени закрыли аквапарк

В Курской области в плен к силам ВСУ попали еще двое тюменцев. Первый из них — Кирилл Филипе, служивший под Брянском. До этого он всегда поддерживал связь с родными, но когда на территорию РФ вошел противник — пропал с радаров. Опознали парня на одном из видео, которое выложили украинские солдаты. Мать бойца практически уверена, что это ее сын, которого перебросили в Курскую область, где он и попал в плен.