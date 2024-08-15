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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:14

В жутком ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли трое человек. Дорога перекрыта

В жутком ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли трое человек. Дорога перекрыта

15 августа 2024, 13:10
Фото: 1MI
На 502-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области произошла страшная авария. В ней погибли трое человек.
Сюжет
ДТП

На 502-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись два автомобиля — «Тойота-Лэнд Крузер» и «Лада Гранта».

По информации ГИБДД по Тюменской области, один из водителей вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с другой машиной. Согласно предварительным сведениям, трое людей из «Лады Гранты» погибли.

— Еще трое — один из «Лады» и двое из «Тойоты» — травмированы, им окажут медицинскую помощь, — прокомментировали «Нашему городу» в ГИБДД.

Из-за ДТП частично ограничено движение на трассе. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия
Фото: ГИБДД по Тюменской области
В Тюмени пьяный водитель отказался от освидетельствования
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени пьяный водитель отказался от освидетельствования.

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