В жутком ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли трое человек. Дорога перекрыта

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
На 502-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись два автомобиля — «Тойота-Лэнд Крузер» и «Лада Гранта».
По информации ГИБДД по Тюменской области, один из водителей вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с другой машиной. Согласно предварительным сведениям, трое людей из «Лады Гранты» погибли.
— Еще трое — один из «Лады» и двое из «Тойоты» — травмированы, им окажут медицинскую помощь, — прокомментировали «Нашему городу» в ГИБДД.
Из-за ДТП частично ограничено движение на трассе. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.