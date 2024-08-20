Сложно не поверить. Тюменцы массово подверглись атаке мошенников

При том он отмечает, что получение личных данных других людей для злоумышленника иногда оказывается более полезным, нежели денежный перевод. Учитывая, что атака может быть направлена на сотрудников крупной компани, путем «разговоров» с рядом сотрудников можно получить данные, например, главного бухгалтера и, взломав его учетную запись, похитить средства компании, что кратно больше суммы, которую можно получить с одной жертвы.