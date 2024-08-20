Сложно не поверить. Тюменцы массово подверглись атаке мошенников

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В течение последней недели в редакцию массово обращались тюменцы, получившие сомнительные письма адресантом которых указывалось «УФСБ России по Тюменской области». Жертвам сообщали, что их коллега или родственник якобы является иноагентом ведомство устанавливает связанных с ним лиц и также выясняет причины произошедшей утечки данных и раскрытия гостайны.
«Пишут в мессенджере, потом еще документ в формате ПДФ скидывают. И я, блин, знала, что есть такая схема развода. Но, когда увидела документ, у меня сердце в пятки ушло и я стала отвечать на вопросы о коллегах, только, когда мне сказали, что вопрос можно решить взяткой, я опомнилась и поняла, что меня обманывают», — рассказала «Нашему городу» одна из жертв.
Хоть злоумышленники денег не получили, их схема отчасти была реализована, ведь тюменка позволила им выудить новые контакты и личные данные других людей, которые в ближайшее время стали получателями аналогичных писем.
Лишь немногие заметили ошибку в документе, ведь аббревиатура в начале названия ведомства правильно указывается «РУФСБ», а не «УФСБ». Часто такие неточности могут помочь быстрее выявить подчерк злоумышленников.
«РУФСБ России по Тюменской области информирует об участившихся в Тюменской области случаях отправки на электронные адреса и в мессенджеры поддельных нормативных актов, подписанных, якобы, должностными лицами ФСБ России. Документы содержат информацию о внеплановых проверках различных учреждений на предмет утечки информации. Содержимое подобного документа свидетельствует о том, что он подготовлен и отправлен мошенниками и не имеет никакого отношения к ФСБ России», — сообщили в силовом ведомстве.
Также правоохранители указали, что официальная документация не рассылается через открытые средства электронной связи. Получателям таких писем советуют обратить внимание на наличие регистрационного номера и даты, телефонов обратной связи и других элементов, вплоть до орфографических ошибок в названиях организаций, упоминаемых в тексте.
Как говорит IT-специалист Даниил Нечаев, жертв даже осведомленных о схеме обмана может вводить в ступор наличие документа. Ведь многие подозревают, что подделать его не так просто, к тому же это карается уголовным наказанием.
«В письме указанны данные действующего сотрудника ФСБ, что также внушает жертве доверие. Однако в даркнете производство таких документов поставлено на поток, причем подделываются документы практически любой структуры с данными реальных сотрудников. Они часто получаются в результате утечек или взломов», — говорит специалист.
При том он отмечает, что получение личных данных других людей для злоумышленника иногда оказывается более полезным, нежели денежный перевод. Учитывая, что атака может быть направлена на сотрудников крупной компани, путем «разговоров» с рядом сотрудников можно получить данные, например, главного бухгалтера и, взломав его учетную запись, похитить средства компании, что кратно больше суммы, которую можно получить с одной жертвы.
А пот ому тюменцам рекомендуют не реагировать на подобные письма вовсе и не бояться угроз, которые могут направлять злоумышленники. О произошедшем важно сообщить руководству компании или отделу безопасности.
При том, как показывает практика, злоумышленники часто действуют из-за рубежа, о том свидетельствуют некоторые установленные IP-адреса. К тому же губернатор Тюменской области Александр Моор говорил о том что подобные махинации — один из видов цифровой борьбы и способ поучения финансирования на цели недружественных стран.
«Это не просто деятельность отдельных преступников, это скоординированная деятельность из-за рубежа — цифровая война, средства, которые таким способом выманиваются направляются на финансирование наших врагов», — объяснил Моор.
А потому при получении рассылок от мошенников важно предупредить всех знакомых о произошедшем, так как ваш список контактов может стать перечнем жертв преступников. Даже осведомленные о деятельности злоумышленников граждане попадаются в такие ловушки.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что мошенники за 2024 год похитили у тюменцев около 990 миллионов рублей.