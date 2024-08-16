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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В Тюмени посадили начальника колонии и заговорили о городском метро

В Тюмени посадили начальника колонии и заговорили о городском метро

16 августа 2024, 12:35
Фото: 1MI
В Тюмени за взятку посадили одного высокопоставленного начальника УФСИН. Он занимался покрывательством. Кроме того, власти города опять подняли тему появления метро в городе, а Россельхознадзор выявил еще несколько ресторанов с опасным мясом.
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Теперь надзирать будут за ним

В Тюмени отправили в тюрьму начальника УФСИН одной из тюрем города. Дело в том, что он занимался взяточничеством, а также покрывательством некоторых заключенных. Кроме того, в обмен на деньги он составлял характеристики на уголовников, которые помогли бы им выйти досрочно.

За покрывательство начальника отправили за решетку на 10 лет.

Руководитель колонии в Тюменской области получал взятки за УДО и «запрещенку»
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Сняли на видео падение самолета

Падение военного самолета в Иркутской области сняли на видео тюменцы. Об этом они сами рассказали местным СМИ. Ехали жители региона из Владивостока по трассе, когда заметили, что что-то горит на одном из полей. Они остановились, чтобы посмотреть, и увидели полыхающий самолет.

Кроме жителей Тюмени, на обочине также останавливались и другие проезжающие машины, чтобы при необходимости оказать помощь, однако она не потребовалась — на месте уже работали спецслужбы.

Упавший военный самолет под Иркутском тюменцы сняли на видео
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Опасный шашлык

Россельхознадзор вновь вышел на рестораны, где готовили блюда из подозрительного мяса. Речь идет о пяти заведениях города. Большинство из них не имело документов на мясо, которое они использовали для шашлыка. В частности — на баранину.

По решению госслужащих, всю продукцию изымут и уничтожат, а результаты проверок передадут в Роспотребнадзор.

Опасными шашлыками из баранины кормили посетителей в известном гриль-баре в Тюмени
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Осталось четверо детей

В зоне СВО при выполнении боевой задачи погиб житель Уватского района Виктор Мазуров. После школы он отучился на слесаря и работал на разных предприятиях района.

На фронт пошел добровольцем, подписав контракт с Минобороны, несмотря на то, что имел отсрочку от армии. За мужество и отвагу, проявленные при защите Родины был награждён Орденом Мужества посмертно.

В зоне СВО погиб многодетный отец из Тюменской области
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Метро с нюансом

Власти региона снова подняли вопрос о строительстве метро. На это же напирают и городские урбанисты, указывая, что нынешняя транспортная система в городе с нагрузкой не справляется.

В Тюмени уже шли разговоры о создании метро, но многие специалисты сообщают, что реализовать его будет практически невозможно. Зато вполне вероятен сценарий с надземными экспрессами. Однако появиться они в регионе могут только к 2040 году.

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