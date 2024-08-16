В Тюмени посадили начальника колонии и заговорили о городском метро

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Тюмени отправили в тюрьму начальника УФСИН одной из тюрем города. Дело в том, что он занимался взяточничеством, а также покрывательством некоторых заключенных. Кроме того, в обмен на деньги он составлял характеристики на уголовников, которые помогли бы им выйти досрочно.
За покрывательство начальника отправили за решетку на 10 лет.
Падение военного самолета в Иркутской области сняли на видео тюменцы. Об этом они сами рассказали местным СМИ. Ехали жители региона из Владивостока по трассе, когда заметили, что что-то горит на одном из полей. Они остановились, чтобы посмотреть, и увидели полыхающий самолет.
Кроме жителей Тюмени, на обочине также останавливались и другие проезжающие машины, чтобы при необходимости оказать помощь, однако она не потребовалась — на месте уже работали спецслужбы.
Россельхознадзор вновь вышел на рестораны, где готовили блюда из подозрительного мяса. Речь идет о пяти заведениях города. Большинство из них не имело документов на мясо, которое они использовали для шашлыка. В частности — на баранину.
По решению госслужащих, всю продукцию изымут и уничтожат, а результаты проверок передадут в Роспотребнадзор.
В зоне СВО при выполнении боевой задачи погиб житель Уватского района Виктор Мазуров. После школы он отучился на слесаря и работал на разных предприятиях района.
На фронт пошел добровольцем, подписав контракт с Минобороны, несмотря на то, что имел отсрочку от армии. За мужество и отвагу, проявленные при защите Родины был награждён Орденом Мужества посмертно.
Власти региона снова подняли вопрос о строительстве метро. На это же напирают и городские урбанисты, указывая, что нынешняя транспортная система в городе с нагрузкой не справляется.
В Тюмени уже шли разговоры о создании метро, но многие специалисты сообщают, что реализовать его будет практически невозможно. Зато вполне вероятен сценарий с надземными экспрессами. Однако появиться они в регионе могут только к 2040 году.