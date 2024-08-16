В Тюмени посадили начальника колонии и заговорили о городском метро

В Тюмени отправили в тюрьму начальника УФСИН одной из тюрем города. Дело в том, что он занимался взяточничеством, а также покрывательством некоторых заключенных. Кроме того, в обмен на деньги он составлял характеристики на уголовников, которые помогли бы им выйти досрочно.