Покупать или ждать: что ждет рынок недвижимости Тюмени во второй половине 2024 года?

Специалисты рынка недвижимости говорят о том, что в последние годы ипотека была главным драйвером рынка жилья. При том она не только позволяла покупателям приобретать жилье на более выгодных условиях, но и стимулировала рост стоимости квадратного метра. Так еще в начале 2020 года квадратный метр жилья в новостройках Тюмени стоил примерно 60-70 тысяч рублей, а сейчас этот показатель, в среднем, составляет около 120-150 тысяч рублей за квадрат. К тому же Уральский федеральный округ занял четвертое место по спросу на льготную программу «Господдержка», было зарегистрировано около 98 448 кредитов. Из них в Тюменской области — 41 768.