Динамика есть: квадратный метр «вторички» в Тюмени подорожал до 119,4 тысяч

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний месяц квадратный метр жилья в новостройках вырос более чем на 2 тысячи рублей — до 136,8 тысячи. Одновременно с этим подешевели квартиры бизнес-класса, стоимость квадрата снизилась до 220 тысяч рублей.