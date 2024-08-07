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В Тюмени стоимость квадратного метра «вторички» поднялась до 119,4 тысячи рублей

Динамика есть: квадратный метр «вторички» в Тюмени подорожал до 119,4 тысяч

7 августа 2024, 08:00
Фото: 1MI

В Тюмени стоимость квадратного метра «вторички» поднялась до 119,4 тысячи рублей

За последний месяц стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости увеличилась на 0,2%, квартиры выросли в цене на 1,1%. Средняя стоимость сегодня составляет 6,2 миллиона рублей.

По данным аналитиков портала «МИР КВАРТИР», в июле в 55 городах России было отмечено повышение стоимости квадратного метра. В лидеры подорожания вышли Краснодар (+2,9%), Нижний Новгород (+1,9%), Ульяновск (+1,8%), Московская область (+1,7%), Самара (+1,7%). Подешевело жилье в Ленинградской области (–3,1%), Санкт-Петербурге (–1,2%), Твери (–0,6%), Кемерово (–0,3%), Череповце (–0,2%).

В среднем по городам России квадратный метр квартир стал стоить дороже на 0,6%. Его цена составляет 115,3 тысячи рублей.

Общая цена квартиры на «вторичке» поднялась в 32 городах, снизилась в 37. Больше всего средний лот подорожал в Тольятти (+3,1%), Санкт-Петербурге (+3,1%), Москве (+2,6%), Краснодаре (+2,6%), Томске (+2,3%), а наиболее подешевел в Астрахани (–2,6%), Смоленске (–2,4%), Чебоксарах (–2,9%).

Средняя стоимость квартир в России на вторичном рынке в июле выросла на 0,2% — до 6 миллионов рублей.

«Регулярный рынок в июле показал лучшую динамику, чем рынок новостроек, где стоимость квадратного метра выросла на 0,5%, а стоимость лота упала на 0,1%. Как и прогнозировалось, разница в ценах на первичном и вторичном рынках жилья сокращается, так как условия ипотечного кредитования теперь практически одинаковые, а стоимость квартир на вторичном рынке ниже», — отметил генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний месяц квадратный метр жилья в новостройках вырос более чем на 2 тысячи рублей — до 136,8 тысячи. Одновременно с этим подешевели квартиры бизнес-класса, стоимость квадрата снизилась до 220 тысяч рублей.

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