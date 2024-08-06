Квартира в центре или хорошая машина? Почему авто в Тюмени стали дороже жилья?

Ранее «Наш Город» уже писал о том, что авторынок, особенно китайский, любил проводить собственные акции в кредитовании. Они-то и казались более выгодными. Отсюда можно было предположить, что в Тюмени повышение ставки можно и не почувствовать. Однако, как бы не так. С уходом из региона и из страны Китая, ну или, по крайней мере, его постепенного отступления из-за риска вторичных санкций, китайцы тоже начинают понемногу сворачиваться.