Квартира в центре или хорошая машина? Почему авто в Тюмени стали дороже жилья?

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Новости о том, что каждый второй автомобиль куплен россиянами в кредит никого уже не удивляют. Действительно, это так. Но при этом, еще интереснее то, что кредиты довольно доступны. По крайней мере, были. Те, кто успел купить машину по старым ставкам — большой молодец. А те, кто не успел — обречены на страдания.
По данным «Автостата», в первом полугодии 2024-го на покупку машин граждане потратили 2,27 трлн рублей. В два раза больше, чем годом ранее.
Ну и марки здесь тоже самые известные. Либо АвтоВАЗ, либо Китай. Выбирать особо нечего.
Нельзя сказать, что такое не устраивало автомобилистов — машины они брали, даже в кредит, и даже отечественные. Но вот с нынешней процентной ставкой цена кредита выросла на 23%. И что делать теперь.
«Лада Веста» и стоимость в 1.3 миллиона рублей. Первоначальный взнос в 20%. Ежемесячный платеж — около 29 тысяч. Переплата — почти 750. Других вариантов нет.
Многие могут вспомнить льготные автокредиты. То есть те, где на себя первоначальный взнос брало государство. Увы, денег на это больше нет. Расхватали такую «халяву» быстро.
Конечно, можно взять машину и без взноса, но и платить придется почти 40 тысяч в месяц. Для этого нужна зарплата хотя бы в 72-75 тысяч. Ну, если покупатель не хочет питаться солнечной энергией и спать на теплотрассе.
По подсчетам Новых Известий — не смогут себе купить машину добрых 80% страны. 72 из 89 регионов, если быть точным. Только 17 самых богатых субъектов с их зарплатами могут вытянуть людей на то, чтобы купить машину. Что любопытно, касается это не только Питера и Москвы, но и Архангельска, ЧУКОТКИ (!) и Тюмени. На ней даже можно остановиться поподробнее.
В целом, народ в Тюмени любит брать ссуды в банках. Как на жилье, так и на авто. За последние только полгода число кредитов выросло на 30%. Но вот авто это не касается. По понятным причинам.
Ранее «Наш Город» уже писал о том, что авторынок, особенно китайский, любил проводить собственные акции в кредитовании. Они-то и казались более выгодными. Отсюда можно было предположить, что в Тюмени повышение ставки можно и не почувствовать. Однако, как бы не так. С уходом из региона и из страны Китая, ну или, по крайней мере, его постепенного отступления из-за риска вторичных санкций, китайцы тоже начинают понемногу сворачиваться.
Да, в регионе спрос на машины велик как никогда, до проблем с Китаем в регионе бились все мыслимые и не очень рекорды по автокредитам, но вот сейчас спрос начинает немного сдуваться. Все же, когда из единственных вариантов — обычный кредит с обычной ставкой — желание покупать авто как-то отпадает.