Рейтинг застройщиков Тюмени: кто больше зарабатывает на ваших квартирах?

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Для составления рейтинга застройщиков Тюменской области мы проанализировали несколько показателей:
Сумма мест по этим критериям для каждой компании и стала решающей для формирования итогового рейтинга крупнейших застройщиков региона.
Главой компании числится Артур Арутюнян, он также считается ее учредителем. Однако холдинг «ARSIB» — крупная бизнес-империя, которой Самвел Степанян, строительство лишь одна из отраслей деятельности. На рынке застройщик с 2015 года. ARSIB development в Тюменской области известен такими проектами, как ЖК «Горизонт» и Quattro .На момент расчета рейтинга компания занимала 3,56% рынка по объему строящегося жилья в регионе. В 2024 году девелопер занимается строительством крупного ЖК «Квартал перемен».
Показатель задержки сроков равняется 22%, что кратно выше аналогичного показателя других участников рейтинга. Покупатели квартир жаловались на задержку сдачи домов в эксплуатацию, а также сообщали, что у них пытаются отнять приобретенное имущество в ЖК «Славутич».
Сумма чистых активов компании за 2023 год составляет около 1 миллиарда рублей, выручка — почти 43,7 миллиона. А прибыль пока в минусе на 24 миллиона рублей.
У руля этой группы компаний стоит Денис Жалнин. Он также является учредителем, наряду с Павлом Галкиным и Сергеем Медведевым, который входит в топ-30 самых богатых жителей Тюменской области. Компания известна в Тюменской области такими объектами, как ЖК Forest Life, «АСТРО» и «КОСМО». Паритет Девелопмент занимает 3,72% рынка жилищного строительства региона.
Один из 20 домов группы компаний строится с нарушением сроков. Жильцы новостроек жаловались на качество квартир, однако застройщик шел навстречу для устранения недочетов.
Компания на рынке с 2011 года и по итогам 2023 года получила 113 миллионов рублей чистой прибыли при выручке 298 миллионов.
Генеральный директор компании ТИС и учредитель Виктор Беличенко, входящий в число 15 самых богатых людей региона. История компании начинается в 1998 года, тогда застройщик носил имя «Тюменьинвестстрой».
В Тюменской области ТИС занимает 5,56% рынка. Квартиры у этого застройщика сдаются без задержек в 100% случае. Компания известна своими проектами ЖК «Манхэттен», «Квартал 12» и «Акварель».
Выручка компании за 2023 год составила около 3 миллионов рублей, чистые активы — 489 миллионов рублей. Чистая прибыль пока в минусе на 80 миллионов рублей. Низкая выручка связана с наличием налоговых проблем в компании.
Генеральный директор компании «Скандиа» — Николай Никифоров, он же и является учредителем. Застройщик вышел на рынок в 2018 году и специализируется на возведении кварталов в скандинавском стиле. Это подчеркивается в названии жилых комплексов: «Скандиа. Квартал у озера», «Скандиа. Квартал в Слободе» или «Скандиа. Дом на берегу Туры».
Доля рынка, занимаемая компанией в Тюменской области на момент расчетов составляла 4,07%. Все проекты этого застройщика сдаются в срок.
Чистые активы компании превышают 1 миллиард рублей, чистая прибыль за 2023 год составила 555 миллионов, а выручка — 851 миллион рублей.
Руководит группой компаний Александр Быков, вместе с Дмитрием Андреевым он также является учредителем. На рынке застройщик с 2008 года и позиционирует свои проекты как дома экстра-класса.
4D занимает 3,87% рынка и сдает все дома в срок. Сейчас компания строит в Тюменской области 2 ЖК: «Андерсен Парк» и «Гранд Квартал». Уже сдан в эксплуатацию проект застройщика — ЖК VERNO.
Выручка застройщика за 2023 год превысила 1 миллиард рублей, как и чистая прибыль. Сумма чистых активов — 1,5 миллиарда рублей.
Пятерку крупнейших застройщиков Тюмени открывает группа компаний «География», которая еще недавно называлась ISB Development — в апреле девелопер провел ребрендинг. На рынке застройщик, бенефициаром которого выступает Сергей Ельпин, уже более 10 лет, но дома в Тюмени он начал строить только в 2021-м.
Тогда «Герография» занялась строительством ЖК «Дивный квартал у озера», первую очередь которого сдали во 2-м квартале 2024 года. Первую очередь ЖК «Мотивы» девелопер сдал в конце прошлого года.
Сейчас возводятся еще два ЖК компании — «Окинава» и «Дивный квартал у озера». К слову, все дома застройщика пока сдаются без задержек. Доля рынка ГК «География» в Тюменской области составляла на конец июня 4,90%.
Чистые активы «Географии» превышают 1,1 миллиарда рублей, чистая прибыль чуть меньше этой суммы. Выручка за 2023 год — 1,9 миллиарда рублей.
Немного не дотянула до «бронзы» рейтинга группа компаний «ПСК Дом девелопмент», Бенефициар группы компаний — Михаил Вольфсон, занимающий вторую строчку в рейтинге богатейших жителей Тюменской области по итогам 2022 года.
Доля рынка, принадлежащая компании к середине года, составляет 4,62%. ПСК «Дом» очень узнаваем в Тюмени, застройщик занимается комплексным освоением территорий. За 24 года работы он сдал в срок более 100 многоквартирных домов. Наиболее известные проекты ПСК «Дом» — это ЖК «Суходолье», два «Да.Квартала» и ЖК «Симпл».
Компания лидирует среди застройщиков Тюменской области по чистым активам, которые превышают 10,2 миллиардов рублей. Притом чистая прибыль составляет 1,5 миллиарда рублей, а выручка — более 3 миллиардов.
Тройку лидеров открывает группа компаний «ЭНКО», которой руководит известная бизнесвумен Елена Низамова, одна из самых богатых женщин региона. Совладельцы группы компаний — Андрей Верховцев и Константин Миренский.
Компания сдает свои дома без задержек и известна проектами: ЖК «Айвазовский», ЖК «Вертикаль» и ЖК «Никольский». ЭНКО занимает 7,4% рынка и продолжает осваивать огромные территории.
Активы компании превышают 5,7 миллиарда рублей, выручка — 3,4 миллиарда, чистая прибыль за 2023 год составила более 2 миллиардов рублей.
Компании под руководством одного из самых богатых людей региона Алексея Круковского совсем немного не хватило до 1 места. История застройщика начинается в 2004 году, тогда нынешняя «Брусника» входила в состав холдинга «Партнер» и называлась «Партнер-Инвест». Под этим названием и началось строительство микрорайона «Европейский». Позже, в 2009 году, компания переживает кризис, но справляется с возложенными задачами спустя три года уверенно чувствует себя на рынке под названием «Брусника».
Застройщик к июлю занял 6,98% доли тюменского рынка. Однако строит он не только в Тюмени, но и в Екатеринбурге, Кургане и Сургуте. В Тюменской области «Брусника» известна по проектам: «Европейский квартал», «Жилой район Видный» и «Квартал 1А Первомайская», а ее ЖК «Октябрьский на Туре» в рейтинге новостроек занял 8-е место.
У этого холдинга рекордная среди тюменских застройщиков выручка за 2023 год — 38,4 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 2 миллиарда рублей. Активы «Брусники» оцениваются в 12,9 миллиарда рублей.
Крупнейшим застройщиком в Тюмени становится «Страна Девелопмент. Ее руководитель и учредитель Александр Гайдуков.
Компания уже 18 лет на рынке, в Тюменской области начала реализовывать свои проекты в 2006 году. Зато к нынешнему моменту является рекордсменом по доле рынка в регионе — 15,42%.
Узнают застройщика по проектам: ЖК «Домашний», «Микрорайон Звездный» и ЖК «Европейский берег». Последний сейчас расширяется в версии «2.0».
Чистые активы ГК «Страна Девелопмент» составляют около 6,5 миллиарда рублей. За прошлый год застройщик стал лидером по чистой прибыли — 3,5 миллиарда рублей при выручке в 7,6 миллиарда.