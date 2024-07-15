Рейтинг застройщиков Тюмени: кто больше зарабатывает на ваших квартирах?

Компании под руководством одного из самых богатых людей региона Алексея Круковского совсем немного не хватило до 1 места. История застройщика начинается в 2004 году, тогда нынешняя «Брусника» входила в состав холдинга «Партнер» и называлась «Партнер-Инвест». Под этим названием и началось строительство микрорайона «Европейский». Позже, в 2009 году, компания переживает кризис, но справляется с возложенными задачами спустя три года уверенно чувствует себя на рынке под названием «Брусника».