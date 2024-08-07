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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Продавцы на вторичном рынке в Тюмени перестали идти на торг.

Скидочку не сделаем! Продавцы жилья на вторичном рынке в Тюмени перестали торговаться

7 августа 2024, 08:02
Фото: 1MI
Продавцы на вторичном рынке в Тюмени перестали идти на торг.

Продавцы на вторичном рынке жилья в Тюмени перестали идти на торг

На фоне роста ключевой ставки, покупка недвижимости стала менее доступной, а узконаправленность льготных программ покрывает малый процент населения. Сейчас на рынке более востребованными стали квартиры на вторичном рынке, а их собственники уже не готовы идти на уступки.

Специалист вторичного рынка недвижимости Кирилл Фарино говорит о том, что покупка квартиры на вторичном рынке сейчас многим тюменцам кажется более привлекательной. Дело в том, что льготные программы пусть и действуют только на новостройки, но покрывают малый процент населения, также рост ключевой ставки стал дополнительным барьером для покупки квартир в новых домах.

«Цены на новостройки не упали, мы видим, как застройщики запускают свои программы, чтобы привлечь клиентов. Вторичному рынку сейчас такие „акции“ не нужны. Готовое жилье дешевле, не требует затрат на ремонт и позволяет новому покупателю сразу переехать. Укрепление „вторички“ позволяет продавцам ставить более жесткие условия и не идти на уступки», — говорит эксперт.

Фарино отмечает, что раньше у продавцов можно было «выторговать» до 10% от стоимости. Сейчас предел торга упад до 4-5%.

Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени за последний месяц увеличилась стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Вторичный рынок#Продажа недвижимости
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