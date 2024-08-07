Скидочку не сделаем! Продавцы жилья на вторичном рынке в Тюмени перестали торговаться

Специалист вторичного рынка недвижимости Кирилл Фарино говорит о том, что покупка квартиры на вторичном рынке сейчас многим тюменцам кажется более привлекательной. Дело в том, что льготные программы пусть и действуют только на новостройки, но покрывают малый процент населения, также рост ключевой ставки стал дополнительным барьером для покупки квартир в новых домах.