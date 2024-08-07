Скидочку не сделаем! Продавцы жилья на вторичном рынке в Тюмени перестали торговаться

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Специалист вторичного рынка недвижимости Кирилл Фарино говорит о том, что покупка квартиры на вторичном рынке сейчас многим тюменцам кажется более привлекательной. Дело в том, что льготные программы пусть и действуют только на новостройки, но покрывают малый процент населения, также рост ключевой ставки стал дополнительным барьером для покупки квартир в новых домах.
«Цены на новостройки не упали, мы видим, как застройщики запускают свои программы, чтобы привлечь клиентов. Вторичному рынку сейчас такие „акции“ не нужны. Готовое жилье дешевле, не требует затрат на ремонт и позволяет новому покупателю сразу переехать. Укрепление „вторички“ позволяет продавцам ставить более жесткие условия и не идти на уступки», — говорит эксперт.
Фарино отмечает, что раньше у продавцов можно было «выторговать» до 10% от стоимости. Сейчас предел торга упад до 4-5%.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени за последний месяц увеличилась стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках.