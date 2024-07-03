Крах рынка! На новостройки в Тюмени снова действует ипотека под 20%

После отмены ипотечной программы «Господдержка» тюменцы больше не могут приобрести квартиры в новостройках под 8%. Сейчас действуют только 2 льготные программы — для семей с детьми и IT-специалистов. Всем, кто не попадает под критерии этих программ не стоит пока рассчитывать на выгодные условия ниже 18% годовых.