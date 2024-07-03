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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Новостройки в Тюмени снова продают в ипотеку под 18-20%.

Крах рынка! На новостройки в Тюмени снова действует ипотека под 20%

3 июля 2024, 09:22
Фото: 1MI
Новостройки в Тюмени снова продают в ипотеку под 18-20%.

На новостройки в Тюмени снова действует ипотека под 20%

На рынке недвижимости в Тюменской области все замерли в ожидании. Сейчас люди, не попадающие под условия «Семейной ипотеки», могут купить новостройку только под 18-20% годовых с первоначальным взносом от 15%. О тенденциях на рынке рассказала риелтор Мария Пронина.

После отмены ипотечной программы «Господдержка» тюменцы больше не могут приобрести квартиры в новостройках под 8%. Сейчас действуют только 2 льготные программы — для семей с детьми и IT-специалистов. Всем, кто не попадает под критерии этих программ не стоит пока рассчитывать на выгодные условия ниже 18% годовых.

«Ситуация пока тяжелая, все пока мучаются в догадках, что придет на смену ушедшей программе. Что-то точно должно прийти. Также сейчас пересматривают условия „Семейной ипотеки“, их ужесточат. Мы ждем новостей, а пока спрос на жилье в новостройках ожидаемо упал», — пояснила риелтор.

Некоторые специалисты в области недвижимости предполагают, что вскоре будет объявлено о появлении ряда локальных программ, которые также будут способствовать покупке недвижимости в новых домах под низкий процент. Однако официальных заявлений на этот счет пока не было.

Строим замок из палок! Почему качество новостроек в Тюменской области ухудшается?
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что качество современных новостроек оставляет желать лучшего. Мы разобрались в причинах снижения качества и возможных последствиях.

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