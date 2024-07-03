Крах рынка! На новостройки в Тюмени снова действует ипотека под 20%

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
После отмены ипотечной программы «Господдержка» тюменцы больше не могут приобрести квартиры в новостройках под 8%. Сейчас действуют только 2 льготные программы — для семей с детьми и IT-специалистов. Всем, кто не попадает под критерии этих программ не стоит пока рассчитывать на выгодные условия ниже 18% годовых.
«Ситуация пока тяжелая, все пока мучаются в догадках, что придет на смену ушедшей программе. Что-то точно должно прийти. Также сейчас пересматривают условия „Семейной ипотеки“, их ужесточат. Мы ждем новостей, а пока спрос на жилье в новостройках ожидаемо упал», — пояснила риелтор.
Некоторые специалисты в области недвижимости предполагают, что вскоре будет объявлено о появлении ряда локальных программ, которые также будут способствовать покупке недвижимости в новых домах под низкий процент. Однако официальных заявлений на этот счет пока не было.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что качество современных новостроек оставляет желать лучшего. Мы разобрались в причинах снижения качества и возможных последствиях.