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В Тюмени продают квартиру за 150 миллионов рублей

В Тюмени продают квартиру за 150 миллионов рублей

2 августа 2024, 03:26
Фото: Сайт «Этажей»
Квартиру в центре Тюмени стоимостью 150 миллионов рублей выставили на продажу. Объявление размещено на популярном сайте недвижимости.

Объявление размещено на популярном сайте недвижимости.

Объект имеет площадь более 120 квадратных метров и три комнаты. Квартира расположена в ЖК «Паруса» на Малыгина, 90.

В квартире выполнен роскошный ремонт. Она имеет столовую, холл с зоной ресепшн, а техника в санузле — с позолотой.

Продавец отмечает удачную инфраструктуру района. Рядом расположен торговый центр и парк.

Ранее «Наш город» сообщал, что в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из ЖК Тюмени застройщик обманул жителей о возведении важных объектов социальной инфраструктуры. Жильцам было обещано, что объекты появятся рядом с жилым комплексом.

Однако сроки сдачи объектов социальной инфраструктуры были перенесены, то есть в ближайшее время они не будут возведены.

Какую зарплату нужно иметь, чтобы купить квартиру в Тюмени?
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