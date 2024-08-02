В Тюмени продают квартиру за 150 миллионов рублей

Ранее «Наш город» сообщал, что в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из ЖК Тюмени застройщик обманул жителей о возведении важных объектов социальной инфраструктуры. Жильцам было обещано, что объекты появятся рядом с жилым комплексом.