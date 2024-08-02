В Тюмени продают квартиру за 150 миллионов рублей

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Объявление размещено на популярном сайте недвижимости.
Объект имеет площадь более 120 квадратных метров и три комнаты. Квартира расположена в ЖК «Паруса» на Малыгина, 90.
В квартире выполнен роскошный ремонт. Она имеет столовую, холл с зоной ресепшн, а техника в санузле — с позолотой.
Продавец отмечает удачную инфраструктуру района. Рядом расположен торговый центр и парк.
Ранее «Наш город» сообщал, что в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из ЖК Тюмени застройщик обманул жителей о возведении важных объектов социальной инфраструктуры. Жильцам было обещано, что объекты появятся рядом с жилым комплексом.
Однако сроки сдачи объектов социальной инфраструктуры были перенесены, то есть в ближайшее время они не будут возведены.