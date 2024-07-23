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Самолет из Салехарда приземлился в Тюмени вместо Омска

Самолет из Салехарда приземлился в Тюмени вместо Омска

23 июля 2024, 08:58
Фото: 1MI
Самолет должен был приземлиться в Омске в 12:50 по местному времени. Однако из-за непредвиденных обстоятельств рейс задерживается до 15:30.

Самолет Салехард — Омск вынужденно сел в Тюмени. «Sukhoi Superjet 100» вылетел в 09:45 с задержкой в 5 минут и должен был приземлиться в 12:50 по местному времени, однако рейс задерживается ориентировочно на три часа, сообщает ИА «Приуралье».

«По громкой связи командир воздушного судна объявил, что самолет приземлился в Тюмени по техническим причинам. Предварительно рейс задерживается до 15:30», — рассказали в информагентстве.
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Ранее «Наш город» писал, что самолет из Нового Уренгоя не смог приземлиться в Тюмени из-за птиц. Пилотам пришлось уйти на второй круг.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Аэропорты#Самолет#Самолеты#Омск#Салехард
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