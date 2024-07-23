Самолет из Салехарда приземлился в Тюмени вместо Омска

Самолет Салехард — Омск вынужденно сел в Тюмени. «Sukhoi Superjet 100» вылетел в 09:45 с задержкой в 5 минут и должен был приземлиться в 12:50 по местному времени, однако рейс задерживается ориентировочно на три часа, сообщает ИА «Приуралье».