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Обвиняемый во взяточничестве замгубернатора Вахрин объявил себя жертвой преследования

Обвиняемый во взяточничестве замгубернатора Вахрин объявил себя жертвой преследования

23 июля 2024, 03:50
Фото: 1MI
Замгубернатора Тюменской области заявил, что выдвинутые в его сторону обвинения необоснованны. Он связал свое уголовное дело с его антикоррупционной деятельностью на посту.
Сюжет
Арест

Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин связал возбужденное в отношении него уголовное дело с антикоррупционной деятельностью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

«Обвиняемый и его защитник выступили против удовлетворения ходатайства следствия о мере пресечения, ссылаясь на необоснованность предъявленного обвинения, выраженного в намеренном преследовании за его антикоррупционную деятельность на посту заместителя губернатора», — говорится в документе.
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Вячеслав Вахрин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет колонии. На данный момент он находится в СИЗО. Также в СИЗО находится второй фигурант дела — тюменский предприниматель Алексей Гоцык. Оба будут находиться под стражей до 6 августа.

Ранее «Наш город» писал, что у главы департамента культуры и туризма администрации Тобольска Дениса Зенина обнаружили поддельный диплом о высшем образовании. Чиновник уже уволен.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#СИЗО#Уголовное дело#Новости тюмени#Взятки#Арест
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