Обвиняемый во взяточничестве замгубернатора Вахрин объявил себя жертвой преследования

Вячеслав Вахрин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет колонии. На данный момент он находится в СИЗО. Также в СИЗО находится второй фигурант дела — тюменский предприниматель Алексей Гоцык. Оба будут находиться под стражей до 6 августа.