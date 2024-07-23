Обвиняемый во взяточничестве замгубернатора Вахрин объявил себя жертвой преследования

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Published Сегодня, 03:50
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Замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин связал возбужденное в отношении него уголовное дело с антикоррупционной деятельностью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление суда.
«Обвиняемый и его защитник выступили против удовлетворения ходатайства следствия о мере пресечения, ссылаясь на необоснованность предъявленного обвинения, выраженного в намеренном преследовании за его антикоррупционную деятельность на посту заместителя губернатора», — говорится в документе.
Вячеслав Вахрин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет колонии. На данный момент он находится в СИЗО. Также в СИЗО находится второй фигурант дела — тюменский предприниматель Алексей Гоцык. Оба будут находиться под стражей до 6 августа.
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