nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Салехард

Выбрать дату
2024
Полпред президента в УрФО Артем Жога впервые побывал на Ямале с рабочей поездкой
3 ноября, 09:14
На Ямале проведут форум «Больше, чем путешествие»
18 октября, 11:19
На Ямале запустили оплачиваемую стажировку для студентов и выпускников вузов
7 октября, 11:01
Самолет из Салехарда приземлился в Тюмени вместо Омска
Самолет должен был приземлиться в Омске в 12:50 по местному времени. Однако из-за непредвиденных обстоятельств рейс задерживается до 15:30.
23 июля, 08:58
Студентку-педиатра в Тюмени не пустили на рейс до Салехарда из-за минутного опоздания
5 июня, 05:14
На Ямале запустят новую программу развития педагогических и медицинских кадров
27 марта, 11:26
Тело Алексея Навального, умершего в тюменской колонии, передали его матери
Сторонники Алексея Навального* сообщили в социальных сетях, что мать оппозиционера получила его тело и в настоящее время находится в Салехарде.
25 февраля, 05:27
2023
Популярный комик не прилетел на собственный концерт в Тюмени
17 октября 2023, 16:30
Слетать на край земли: для тюменцев ввели дополнительные рейсы в Салехард
Дополнительные рейсы из Тюмени и Москвы ввела авиакомпания "Ямал". Как сообщается в тг-канале перевозчика, из Рощино можно будет вылететь 28 и 29 апреля. В эти же дни будут организованы полеты в обратном направлении.
19 апреля 2023, 09:12
2022
У самолета Тюмень — Салехард во время полета треснуло лобовое стекло
23 октября 2022, 04:21

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика