Слетать на край земли: для тюменцев ввели дополнительные рейсы в Салехард

Дополнительные рейсы из Тюмени и Москвы ввела авиакомпания "Ямал". Как сообщается в тг-канале перевозчика, из Рощино можно будет вылететь 28 и 29 апреля. В эти же дни будут организованы полеты в обратном направлении.