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Posted 25 июня, 05:12

Published 25 июня, 05:12

Modified Вчера, 18:06

Updated Вчера, 18:06

В Тюменской области издали справочник о мерах поддержки участников СВО и их семей

В Тюменской области издали справочник о мерах поддержки участников СВО и их семей

25 июня 2024, 05:12
Фото: 1MI
НКО, победившая в специальном конкурсе грантов губернатора Тюменской области, выпустила единый справочник о мерах поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом накануне сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Брошюра является одним из мероприятий проекта «Поддержим СВОих в информационном поле», который реализует некоммерческая организация «Капельки дождя» в сотрудничестве с тюменским филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» и комитетом по социальной политике Тюменской облдумы.

В издании собрана информация о федеральных и региональных мерах поддержки бойцов СВО и членов их семей. В разработке справочника приняли участие местные законодатели, юристы, журналисты, специалисты тюменского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» и НКО.

«Справочник сверстан в формате „вопрос-ответ“ и разделен на пять тематических блоков. В каждом блоке, помимо юридических моментов, перечислены жизненные ситуации, при которых указанным категориям граждан положены льготы, меры поддержки, список условий, которые определяют возникновение права на льготу и другие данные», — пояснили авторы проекта.

Всего издано тысяча экземпляров справочника. Получить его можно в отделениях фонда «Защитники Отечества» и в филиалах регионального Штаба общественной поддержки Также есть электронная версия брошюры, скачать ее можно здесь.

Напомним, в Тюменской области широко действует система мер поддержки для участников специальной военной операции, а также членов их семей. Кроме федеральных льгот, регион ввёл для них собственные. К примеру, тюменцы, вернувшиеся с СВО имеют право получить субсидию на строительство или получение жилья за счет регионального бюджета. Также они в случае затруднения с поиском работу могут воспользоваться услугами индивидуального карьерного консультанта.

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