В Тюменской области издали справочник о мерах поддержки участников СВО и их семей

Posted 25 июня, 05:12
Published 25 июня, 05:12
Modified Вчера, 18:06
Updated Вчера, 18:06
Брошюра является одним из мероприятий проекта «Поддержим СВОих в информационном поле», который реализует некоммерческая организация «Капельки дождя» в сотрудничестве с тюменским филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» и комитетом по социальной политике Тюменской облдумы.
В издании собрана информация о федеральных и региональных мерах поддержки бойцов СВО и членов их семей. В разработке справочника приняли участие местные законодатели, юристы, журналисты, специалисты тюменского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» и НКО.
«Справочник сверстан в формате „вопрос-ответ“ и разделен на пять тематических блоков. В каждом блоке, помимо юридических моментов, перечислены жизненные ситуации, при которых указанным категориям граждан положены льготы, меры поддержки, список условий, которые определяют возникновение права на льготу и другие данные», — пояснили авторы проекта.
Всего издано тысяча экземпляров справочника. Получить его можно в отделениях фонда «Защитники Отечества» и в филиалах регионального Штаба общественной поддержки Также есть электронная версия брошюры, скачать ее можно здесь.
Напомним, в Тюменской области широко действует система мер поддержки для участников специальной военной операции, а также членов их семей. Кроме федеральных льгот, регион ввёл для них собственные. К примеру, тюменцы, вернувшиеся с СВО имеют право получить субсидию на строительство или получение жилья за счет регионального бюджета. Также они в случае затруднения с поиском работу могут воспользоваться услугами индивидуального карьерного консультанта.