Новую программу поддержки многодетных семей запустили в Тюменской области

Posted 5 апреля, 09:15
Published 5 апреля, 09:15
Modified 5 апреля, 09:17
Updated 5 апреля, 09:17
В Тюменской области предприниматели, имеющие статус многодетной семьи, смогут получить займы на льготных условиях. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.
«По моему поручению Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу „Семья“. Финансирование ведется в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, который инициирован Президентом России», — рассказал глава региона.
В условиях займа указано, что он будет выдаваться на 36 месяцев с отсрочкой платежа на полгода. Максимальная сумма кредита — пять миллионов рублей, ставка — от 12%.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области детям выдадут бесплатную школьную форму. Ее смогут получить семьи, в которых воспитываются трое и более детей.