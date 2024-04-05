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Posted 5 апреля, 09:15

Published 5 апреля, 09:15

Modified 5 апреля, 09:17

Updated 5 апреля, 09:17

Новая мера поддержки многодетных семей появилась в Тюменской области

Новую программу поддержки многодетных семей запустили в Тюменской области

5 апреля 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney

Новая мера поддержки многодетных семей появилась в Тюменской области

Мера направлена на поддержку многодетных семей, имеющих свой бизнес. Такие семьи смогут получить кредит на льготных условиях.

В Тюменской области предприниматели, имеющие статус многодетной семьи, смогут получить займы на льготных условиях. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

«По моему поручению Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области запустил новую программу „Семья“. Финансирование ведется в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, который инициирован Президентом России», — рассказал глава региона.
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В условиях займа указано, что он будет выдаваться на 36 месяцев с отсрочкой платежа на полгода. Максимальная сумма кредита — пять миллионов рублей, ставка — от 12%.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области детям выдадут бесплатную школьную форму. Ее смогут получить семьи, в которых воспитываются трое и более детей.

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#Общество#Бизнес#Касается каждого#Новости тюмени#Предприниматель#Социальная поддержка#Многодетные семьи#Семья#Поддержка#Любовь Селезнева
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