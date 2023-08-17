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Posted 17 августа, 12:21

Published 17 августа, 12:21

Modified Вчера, 23:30

Updated Вчера, 23:30

В Тюменской области карьерный консультант помогает найти работу ветеранам СВО

В Тюменской области карьерный консультант помогает найти работу ветеранам СВО

17 августа 2023, 12:21
В Тюменской области ветеранам СВО и членам их семьи с поиском работы помогает персональный карьерный консультант. Специалист закрепляется за клиентом при обращении в кадровый центр и сопровождает его до момента трудоустройства, сообщает дептруда региона.

В ведомстве напомнили, что в Тюменской области с первых дней специальной военной операции была создана база семей участников СВО и за каждой закреплён куратор.

«Военнослужащим, вернувшимся из зоны специальной военной операции, в первую очередь требуется психологическая поддержка, помощь в профессиональной ориентации и социальной адаптации», — пояснили в департаменте.

С каждым таким клиентом проводится индивидуальная работа по принципу одного окна. Весь спектр услуг оказывает один специалист.

На сегодня в областной кадровый центр «Работа России» обратились 270 человек данной клиентской группы. Трудоустроено 158 человек, 45 человек приступили к профессиональному обучению.

Стоит отметить, что в Тюменской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме федеральных льгот для них действуют и региональные

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