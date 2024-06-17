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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Эксперты объяснили, что будет с ценами на иномарки без торгов по доллару

Тюменцам объяснили, как отмена торгов по доллару повлияет на цены на иномарки

17 июня 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты объяснили, что будет с ценами на иномарки без торгов по доллару

Несмотря на отсутствие биржевых торгов по доллару и евро, параллельный импорт остается. Автомобилисты гадают, как повлияет сложившаяся ситуация на цены на машины и их ремонт.

Само по себе закрытие торгов — не проблема, но реальные проблемы могут начаться после повышения Центробанком ключевой ставки. В частности, это коснется дилеров, которые торгуют дорогими иномарками. Ждут ли покупателей неприятные сюрпризы — рассказывают «Новые Известия».

Бизнес адаптировался

По словам владельца компании «РоговМобиль» Дмитрия Рогова, новые санкции не повлияют на бизнес ввоза автомобилей из Азии, так как он уже давно адаптировался. Компания Рогова закупает машины в Южной Корее и ввозит их в Россию.

«Мы расплачиваемся вонами. Например, есть банк, который может принять у вас рубли и эти рубли перевести в Южную Корею. Банк публикует свои курсы каждый день. Надо заходить и смотреть», — объяснил бизнесмен.

Покупкой долларов на бирже компания Рогова перестала заниматься больше года назад. Сейчас деньги на покупку идут альтернативными путями через третьи банки и страны.

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Что будет с рынком запчастей?

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко отметил, что 70% всех расчетов в автобизнесе проходят в юанях, поэтому отмена торгов мало на ком скажется. Соответственно, рынок запчастей пострадать не должен. Никаких изменений не ожидается как минимум в ближайшие два-три месяца.

«Если ситуация затянется дольше, это может повлиять в двух аспектах — сроки доставки, так как китайский рынок работает на предзаказе. Я заказываю сегодня партию запчастей, её изготавливают, а потом месяца через два привозят. Фактор подорожания пока неизвестен, мы же не знаем, какой курс будет», — говорит Казаченко.

Однако некоторые автодилеры все же пострадают из-за отмены торгов.

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«Схематозы, когда перечисляются суммы в рублях, рубли конвертируются в юани, а юани потом уже уходят на доллары, но уже не в нашей стране, а стране эмитента, тема закрывается. Есть проблемы у тех, кто работает с Европой, Турцией и с США, там обходных курсов валют других стран нет, то есть, если не купил валюту, то и оплатить не сможешь», — пояснил эксперт.

Чего ждать от цен на машины премиум-класса?

Замдиректора компании «Радиус АГ» Евгения Новикова рассказала, что ее компания ввозит в основном немецкие и американские автомобили. Раньше был организован и ввоз эксклюзивных китайских машин, но из-за изменений законодательства ввезти их параллельным импортом теперь не получится.

Компания торгует только новыми машинами премиум-класса, в том числе БМВ, Мерседесами и Порше. Автомобили ввозятся под лизинг, но в этом есть одна сложность.

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«Это машины, которые продаются организациям, которым интересен возврат НДС. Это очень интересно для премиального сегмента, потому что если вы берёте на предприятие, а не на физлицо, у вас не будет уже налога на роскошь, предприятие налог на роскошь не платит. Можно сделать возврат НДС», — рассказала Новикова.

До 12 июня «Радиус АГ» работала с партнерами по курсу Центробанка. Деньги переводились в рублях, а конвертацией и переводом продавцу занимались партнеры. Теперь компания будет вынуждена подписывать дополнительные соглашения с фиксированным курсом. По мнению Новиковой, из-за этого машины премиум-класса могут подорожать примерно на 20% в зависимости от марки.

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Что беспокоит импортеров?

Гендиректор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов подчеркнул, что параллельный импорт не работает напрямую с недружественными странами, поэтому закупки и делаются в юанях. Тем, кто продолжал расплачиваться долларами и евро, придется перестраиваться. Однако поток долларов и евро, связанный с параллельным импортом, ничтожен, поэтому подорожания можно не ждать.

«Большая часть параллельного импорта и так была потребительскими товарами, всё так или иначе трансформировалось в национальные валюты, кроме долларов и евро, критического подорожания я не вижу, потому что здесь так или иначе все риски уже были заложены в цену», — пояснил Семенов.
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Больше всего импортеров беспокоит повышение ключевой ставки. Санкции накладывались постепенно и новые ограничения, очевидно, неприятны, но они не приведут к каким-либо критическим переломам.

«Сейчас мы уже пережили основной рост витка повышения ключевой ставки и повышения курсов. Рынок адаптировался. Все ожидали, что к августу ключевую ставку снизят. Теперь не снизят. Ну будет не 16%, а 17% — 18%. Хорошо. Но было то 7%, а стало 16%! Будет 17% после 16% — нехорошо, конечно, но голову пеплом посыпать явно не стоит. Понятно, что лучше от этого не будет, но и катастрофы никакой нет», — поделился мнением Дмитрий Рогов.

Представители автомобильного импорта уверены: будет повышение цен или нет, снижения спроса точно можно не ждать.

Ранее «Наш город» писал, что новые автомобили подорожали в Тюменской области в среднем на 5%. На это также могло повлиять появление новых моделей.

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