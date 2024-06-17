Тюменцам объяснили, как отмена торгов по доллару повлияет на цены на иномарки

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Само по себе закрытие торгов — не проблема, но реальные проблемы могут начаться после повышения Центробанком ключевой ставки. В частности, это коснется дилеров, которые торгуют дорогими иномарками. Ждут ли покупателей неприятные сюрпризы — рассказывают «Новые Известия».
По словам владельца компании «РоговМобиль» Дмитрия Рогова, новые санкции не повлияют на бизнес ввоза автомобилей из Азии, так как он уже давно адаптировался. Компания Рогова закупает машины в Южной Корее и ввозит их в Россию.
«Мы расплачиваемся вонами. Например, есть банк, который может принять у вас рубли и эти рубли перевести в Южную Корею. Банк публикует свои курсы каждый день. Надо заходить и смотреть», — объяснил бизнесмен.
Покупкой долларов на бирже компания Рогова перестала заниматься больше года назад. Сейчас деньги на покупку идут альтернативными путями через третьи банки и страны.
Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко отметил, что 70% всех расчетов в автобизнесе проходят в юанях, поэтому отмена торгов мало на ком скажется. Соответственно, рынок запчастей пострадать не должен. Никаких изменений не ожидается как минимум в ближайшие два-три месяца.
«Если ситуация затянется дольше, это может повлиять в двух аспектах — сроки доставки, так как китайский рынок работает на предзаказе. Я заказываю сегодня партию запчастей, её изготавливают, а потом месяца через два привозят. Фактор подорожания пока неизвестен, мы же не знаем, какой курс будет», — говорит Казаченко.
Однако некоторые автодилеры все же пострадают из-за отмены торгов.
«Схематозы, когда перечисляются суммы в рублях, рубли конвертируются в юани, а юани потом уже уходят на доллары, но уже не в нашей стране, а стране эмитента, тема закрывается. Есть проблемы у тех, кто работает с Европой, Турцией и с США, там обходных курсов валют других стран нет, то есть, если не купил валюту, то и оплатить не сможешь», — пояснил эксперт.
Замдиректора компании «Радиус АГ» Евгения Новикова рассказала, что ее компания ввозит в основном немецкие и американские автомобили. Раньше был организован и ввоз эксклюзивных китайских машин, но из-за изменений законодательства ввезти их параллельным импортом теперь не получится.
Компания торгует только новыми машинами премиум-класса, в том числе БМВ, Мерседесами и Порше. Автомобили ввозятся под лизинг, но в этом есть одна сложность.
«Это машины, которые продаются организациям, которым интересен возврат НДС. Это очень интересно для премиального сегмента, потому что если вы берёте на предприятие, а не на физлицо, у вас не будет уже налога на роскошь, предприятие налог на роскошь не платит. Можно сделать возврат НДС», — рассказала Новикова.
До 12 июня «Радиус АГ» работала с партнерами по курсу Центробанка. Деньги переводились в рублях, а конвертацией и переводом продавцу занимались партнеры. Теперь компания будет вынуждена подписывать дополнительные соглашения с фиксированным курсом. По мнению Новиковой, из-за этого машины премиум-класса могут подорожать примерно на 20% в зависимости от марки.
Гендиректор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов подчеркнул, что параллельный импорт не работает напрямую с недружественными странами, поэтому закупки и делаются в юанях. Тем, кто продолжал расплачиваться долларами и евро, придется перестраиваться. Однако поток долларов и евро, связанный с параллельным импортом, ничтожен, поэтому подорожания можно не ждать.
«Большая часть параллельного импорта и так была потребительскими товарами, всё так или иначе трансформировалось в национальные валюты, кроме долларов и евро, критического подорожания я не вижу, потому что здесь так или иначе все риски уже были заложены в цену», — пояснил Семенов.
Больше всего импортеров беспокоит повышение ключевой ставки. Санкции накладывались постепенно и новые ограничения, очевидно, неприятны, но они не приведут к каким-либо критическим переломам.
«Сейчас мы уже пережили основной рост витка повышения ключевой ставки и повышения курсов. Рынок адаптировался. Все ожидали, что к августу ключевую ставку снизят. Теперь не снизят. Ну будет не 16%, а 17% — 18%. Хорошо. Но было то 7%, а стало 16%! Будет 17% после 16% — нехорошо, конечно, но голову пеплом посыпать явно не стоит. Понятно, что лучше от этого не будет, но и катастрофы никакой нет», — поделился мнением Дмитрий Рогов.
Представители автомобильного импорта уверены: будет повышение цен или нет, снижения спроса точно можно не ждать.
Ранее «Наш город» писал, что новые автомобили подорожали в Тюменской области в среднем на 5%. На это также могло повлиять появление новых моделей.