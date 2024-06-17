Тюменцам объяснили, как отмена торгов по доллару повлияет на цены на иномарки

До 12 июня «Радиус АГ» работала с партнерами по курсу Центробанка. Деньги переводились в рублях, а конвертацией и переводом продавцу занимались партнеры. Теперь компания будет вынуждена подписывать дополнительные соглашения с фиксированным курсом. По мнению Новиковой, из-за этого машины премиум-класса могут подорожать примерно на 20% в зависимости от марки.