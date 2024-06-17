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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Рок-группа «Ария» даст концерт в Тюмени

Легендарная рок-группа даст концерт в Тюмени

17 июня 2024, 07:40
Фото: Ария / ВКонтакте

Рок-группа «Ария» даст концерт в Тюмени

Группа подготовила для фанатов уникальную программу. Мероприятие запланировано на осень.

Рок-группа «Ария» приедет в Тюмень с концертом. Мероприятие состоится на площадке КТЗ «Байконур» 30 сентября, сообщается на сайте «Яндекс Афиша».

«„Ария“ отправляется в новую поездку с уникальной программой „Это рок“! Основой концертных программ этого тура станут редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции всех периодов, что позволит совершить настоящий экскурс в историю группы и ещё полнее познакомиться с творческим багажом „Арии“», — указано в описании концерта.
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Билеты уже поступили в продажу, они стоят от 2.3 до 8 тысяч рублей. Самые дешевые места — на танцполе, самые дорогие — перед сценой, в их стоимость также включены встреча и фотосессия с участниками группы.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени состоится концерт Ларисы Долиной. Мероприятие запланировано на середину октября.

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