Легендарная рок-группа даст концерт в Тюмени

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Рок-группа «Ария» приедет в Тюмень с концертом. Мероприятие состоится на площадке КТЗ «Байконур» 30 сентября, сообщается на сайте «Яндекс Афиша».
«„Ария“ отправляется в новую поездку с уникальной программой „Это рок“! Основой концертных программ этого тура станут редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции всех периодов, что позволит совершить настоящий экскурс в историю группы и ещё полнее познакомиться с творческим багажом „Арии“», — указано в описании концерта.
Билеты уже поступили в продажу, они стоят от 2.3 до 8 тысяч рублей. Самые дешевые места — на танцполе, самые дорогие — перед сценой, в их стоимость также включены встреча и фотосессия с участниками группы.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени состоится концерт Ларисы Долиной. Мероприятие запланировано на середину октября.