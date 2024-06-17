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В больницах Тюменской области не хватает медработников

В больницах Тюменской области возник дефицит медработников

17 июня 2024, 02:14

В больницах Тюменской области не хватает медработников

Учреждениям не хватает сотрудников как с высшим, так и со средним медицинским образованием. Однако массового оттока специалистов не наблюдается.

В больницах Тюменской области не хватает медработников. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона Ura.ru.

«Потребность государственной системы здравоохранения в специалистах с высшим медицинским образованием составляет 3,2% от общей численности работающих в государственных учреждениях здравоохранения врачей. Со средним медицинским образованием — 1,6% от общей численности средних медицинских работников, оказывающих помощь в медицинских организациях Тюменской области», — прокомментировали в департаменте.
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В ведомстве отметили, что массового оттока сотрудников не наблюдается. В 2023 году количество врачей увеличилось на 202 специалиста, медработников — на 230.

Ранее «Наш город» писал, что военкомат ищет 80 новых контрактников в Тюменской области. Им готовы платить до 226 тысяч рублей.

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