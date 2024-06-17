В больницах Тюменской области возник дефицит медработников

Posted Сегодня, 02:14
Published Сегодня, 02:14
Modified Сегодня, 02:16
Updated Сегодня, 02:16
В больницах Тюменской области не хватает медработников. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона Ura.ru.
«Потребность государственной системы здравоохранения в специалистах с высшим медицинским образованием составляет 3,2% от общей численности работающих в государственных учреждениях здравоохранения врачей. Со средним медицинским образованием — 1,6% от общей численности средних медицинских работников, оказывающих помощь в медицинских организациях Тюменской области», — прокомментировали в департаменте.
В ведомстве отметили, что массового оттока сотрудников не наблюдается. В 2023 году количество врачей увеличилось на 202 специалиста, медработников — на 230.
Ранее «Наш город» писал, что военкомат ищет 80 новых контрактников в Тюменской области. Им готовы платить до 226 тысяч рублей.