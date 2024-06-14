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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Увлечение натальными картами дошло до Тюмени.

«Судьба по дате рождения»: увлечение натальными картами дошло до Тюмени

14 июня 2024, 09:39
Фото: 1MI
Увлечение натальными картами дошло до Тюмени.

Увлечение натальными картами дошло до Тюмени

Все больше людей начинают всерьез воспринимать гадания и предсказания, обращаясь к знатокам таро и провидцам. Активную популярность сейчас набирает составление натальных карт. Считается, что точная дата и место рождения могут предсказать ход вашей жизни.

Натальная карта — полный анализ жизни

Обозначим, что натальная карта — это персональная схема расположения планет на небе для точного момента времени и места рождения человека. Считается, что эти данные могут охарактеризовать человека, рассказать о его слабостях, предпочтениях, склонностях и миссии в этой жизни. При составлении натальной карты можно даже, якобы, определить профессиональный и творческий потенциал человека и пределы его возможностей.

Новый виток популярности этому виду гадания принесло шоу Натальная карта. Несмотря на то, что оно несет развлекательный характер, многие зрителя, наблюдая за тем, как гадалка угадывает жизненные ориентиры героев, тоже хотят почувствовать себя в гостях у предсказательницы и ищут возможности получить персональную натальную карту.

Первый способ — натальная карта онлайн. Многие сервисы уже могут в считанные секунды составить персональную натальную карту, однако не всегда к ним будет даваться пояснение.

Второй собой — обращение с специалисту. Многие гадалки долго учатся для того, чтобы научиться составлять натальную карты. И часто их услуги стоит достаточно дорого и зависят от популярности и мастерства составителя. В среднем составление натальной карты обходится в 2-3 тысячи рублей.

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Фото: 1MI
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Натальная карта по дате рождения

Важно понимать, что натальная карта рождения составляется не только на основе времени, в которое вы появились на сет, но и по месту рождения. А потому для составления точной натальной карты необходимо знать в какое время и где вы родились.

Опытные астрологи говорят о том, что гадания без указания места рождения менее эффективны или же вовсе не имеют права на существование. А потому натальная карта бесплатно — это редкость. Ведь профессионалы мистического ремесла высоко оценивают свои знания и умения.

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Фото: 1MI

Натальная карта с расшифровкой

Натальная карта с расшифровкой бесплатно составляется редко и часто имеет очень обобщенный характер. Натальная карта онлайн бесплатно — это чаще всего история про программу, в которую забит небольшой объем параметров, а потому разным людям она может выдавать одно и то же. Однако попробовать изучить работы бесплатных интернет-сервисов все же стоит. Такой опыт может снизить интерес к мистике и желание пойти к гадалке, что сэкономит ваши деньги.

Важно понимать, что интерпретация натальной карты, которая зачастую составляется в электронной программе, может трактоваться разными гадалками чуть ли не противоположно. Так что не стоит относиться к этому, как чему-то определяющему в вашей жизни.

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Фото: 1MI
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Натальная карта для тюменцев

Составление натальной карты без точного времени рождения — это больше любительское занятие. Однако мы все же попросили профессионального астролога Наталью Зиру составить такую карту для коренных жителей Тюмени, ведь их должно объединять многое по месту рождения.

Зира отмечает, что у тюменцев чаще всего многие планеты оказываются в пятом доме — это значит, что люди обладают огромным творческим потенциалом и особыми способностями.

«Но тюменца может быть не связана с творчеством, но свое свободное время жители города часто стараются посвящать именно этому процессу», — говорит Зира.

Также астролог говорит о том, что местным жителям свойственна оседлость — они редко рвутся в другие города и страны, предпочитая строить семью и карьеру на малой родине. И даже, если кто-то уезжает по сторонним причинам, то искренне желает вернуться обратно.

Но в то же время, тюменцы — люди осторожные. Обычно их круг общения ограничивается семьей и близкими друзьями, впускать посторонних в свой мир они не спешат.

«Характер у них и по звездам достаточно сибирский и холодный, а потому тюменцам свойственно долго присматриваться к человеку, прежде чем завести с ним близкие отношения», — говорит Зира.

Однако это лишь общие сведения. При составлении персональной натальной карты можно получить более конкретные данные и даже понять, правильно ли вы поступили в какой-то ситуации из прошлого и какие испытания ждут вас в будущем. Во всяком случае так говорят приверженцы мистики, а верить в это или нет — дело ваше!

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