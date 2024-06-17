Автосалоны белорусских автомобилей готовятся к открытию в Тюмени

Лицензию на производство измененных автомобилей под своей маркой белорусский автозавод получил от китайского партнера в 2023 году, в дальнейшем планируется локализация производства. Тюменские дилеры подтвердили, что шоурумы белорусского бренда будут расположены под одной крышей с автосалонами Geely. У «Базис Моторс» автосалон расположится в районе Плеханово, у «Автограда» — на улице Республики.