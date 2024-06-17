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Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

В Тюмени откроются автосалоны белорусских автомобилей

Автосалоны белорусских автомобилей готовятся к открытию в Тюмени

17 июня 2024, 03:02
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени откроются автосалоны белорусских автомобилей

Шоурумы нового бренда будут размещены под одной крышей с автосалонами Geely. Продажи автомобилей уже стартовали, в ближайшее время планируется расширение модельного ряда.

В Тюмени откроются два автосалона белорусских автомобилей Belgee. Официальными дилерами стали «Базис Моторс» и ГК «Автоград», сообщил директор по развитию холдинга Алексей Федоткин РБК Тюмень.

Продажами автомобилей Belgee X50 тюменские компании занимаются около полугода. У бренда уже появился свой сайт, однако на сайтах Geely до сих пор продаются белорусские модели.

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Лицензию на производство измененных автомобилей под своей маркой белорусский автозавод получил от китайского партнера в 2023 году, в дальнейшем планируется локализация производства. Тюменские дилеры подтвердили, что шоурумы белорусского бренда будут расположены под одной крышей с автосалонами Geely. У «Базис Моторс» автосалон расположится в районе Плеханово, у «Автограда» — на улице Республики.

На данный момент к покупке доступна только одна модель — X50, поступление новой модели ожидается в течение нескольких месяцев. Рестайлинг шоурумов также произойдет в ближайшее время. Запуск дилерской сети запланирован на 1 июля.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выросла цена новых автомобилей. Они подорожали в среднем на 5%.

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