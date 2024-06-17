Автосалоны белорусских автомобилей готовятся к открытию в Тюмени

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
В Тюмени откроются два автосалона белорусских автомобилей Belgee. Официальными дилерами стали «Базис Моторс» и ГК «Автоград», сообщил директор по развитию холдинга Алексей Федоткин РБК Тюмень.
Продажами автомобилей Belgee X50 тюменские компании занимаются около полугода. У бренда уже появился свой сайт, однако на сайтах Geely до сих пор продаются белорусские модели.
Лицензию на производство измененных автомобилей под своей маркой белорусский автозавод получил от китайского партнера в 2023 году, в дальнейшем планируется локализация производства. Тюменские дилеры подтвердили, что шоурумы белорусского бренда будут расположены под одной крышей с автосалонами Geely. У «Базис Моторс» автосалон расположится в районе Плеханово, у «Автограда» — на улице Республики.
На данный момент к покупке доступна только одна модель — X50, поступление новой модели ожидается в течение нескольких месяцев. Рестайлинг шоурумов также произойдет в ближайшее время. Запуск дилерской сети запланирован на 1 июля.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выросла цена новых автомобилей. Они подорожали в среднем на 5%.