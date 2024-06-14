«Куда прешь, курица!»: крик души тюменских автоледи, столкнувшихся с сексизмом

Отметим, что в подавляющем количестве ДТП виновниками являются мужчины. Согласно статистике ДТП по России за первый квартал 2023 года, на дорогах страны произошло почти 31 500 серьезных аварий — около 84% мужчин были признаны виновными в ДТП, а смертность в них в 10 раз выше, чем в случае с женщинами. Также мужчины чаще женщин превышают скорость, чаще проезжают на красный свет, «учат» окружающих и создают аварийные ситуации.