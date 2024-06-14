«Куда прешь, курица!»: крик души тюменских автоледи, столкнувшихся с сексизмом

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Пять тюменских автоледи рассказали нам свои истории, связанные с сексизмом на дороге. Все девушки признались, что с оскорбительным отношением со стороны мужчин водителей они сталкиваются практически ежедневно и порою автомобилистам стоит заняться своим воспитанием, а не выдумыванием язвительных комментариев в сторону девушек.
Водительский стаж Алины Л. превышает возраст некоторых водителей, за рулем женщина уже 23 года. Все это время ей приходится сталкиваться с неуместными шутками от мужчин, которые считают, что вождение автомобиля — неженское дело. Однако тюменка отмечает, что зачастую такие вещи ей говорят мужчины, которые свои права купили.
«Я сдала экзамен с первого раза и горжусь этим. В то время в моей группе только трое, включая меня, смогли избежать пересдачи. Зато мужчины-знатоки мне говорят, что им, якобы, не нужно было учиться, они и так все умеют. А вот женщинам учиться необходимо, ведь им водить не дано. После такого мужские компании утопают в хохоте, а я понимаю, что умом эти ребята не отличаются», — рассказывает женщина.
Ее возмущает, что замечания ей делают водители не только с купленными правами, но и с десятками штрафов за нарушения, тогда как за все время вождения Алина получила только 3 штрафа — автоледи заехала на стоп-линию.
«Я знаю, что вожу лучше и безопаснее многих, но с самоутверждающимися за мой счет мужиками приходится как-то сосуществовать», — резюмирует тюменка.
У Виктории п. С водительским стажем в 8 лет иная проблема. Постоянные упреки со стороны мужчин делают ее более неуверенной за рулем из-за чего она постоянно находится в состоянии стресса. особенно остро это проявляется на парковках.
«Я вот нормально вожу и паркуюсь хорошо, но периодически выходит какой-то ужик, которые увидел, что за рулем девушка, и начинает орать, мол, куда ты, курица, едешь и все такое. Хотя я идеально вписываюсь в парковочное место. Но такие агрессивные выкрики заставляют меня нервничать и иногда я просто уезжаю и ищу другое место», — признается Виктория.
Иногда мужчины выражают ярое делание помочь даме припарковаться, что тоже вызывает у девушки стресс, ведь приходится вежливо объяснять, что помощь не нужна, а потом снова слушать, что лучше уж все сделает мужчина. Кстати, еще ни разу Виктория не поцарапала ни одну машину на парковке, да и в аварийные ситуации не попадала.
А вот Ирина А. с водительским стажем в 12 лет пару раз попадала в ДТП. С этими случаями у нее связаны воспоминания о наиболее ярком проявлении сексизма.
«Если ты попадаешь в аварию, выходишь из машины и видишь самодовольного мужчину — это конец. Что бы ни произошло, виновата будешь ты. И разговаривать с тобой второй водитель может вовсе не захотеть, мне один говорил, мол, звони отцу или мужу — разбираться будем. Даже инспектор, который приезжал на место, сначала косо на меня смотрел и активнее общался с мужчиной», — делится тюменка.
Отметим, что женщину еще ни разу не признавали виновником ДТП. Однако даже после фиксации вины водителя-мужчины, второй участник аварии мог прямо высказать Ирине, что она как-то «договорилась» с инспектором.
А Полина Е. признается, что на сторонних мужчин комментирующих ее вождение, она уже не обращает внимания. Однако девушке с 5-летним водительским стажем сложно справиться с тем, что ее критикует муж и близкие родственники.
«Мы часто ездим с мужем в гости и там он, бывает, выпьет, а значит обратно нас везу трезвая я. И перед тем, как тронуться, я выслушиваю от друзей или родственников „приколы“ на тему того, что мы не доедем или доедем только к следующему дню и так далее. А муж смеется и всю дорогу упрекает мою манеру вождения. Ну очень неприятно. Думаю разок его высадить посреди дороги, пусть подумает над своим поведением», — делится планом автоледи.
Со схожей проблемой сталкивается и Алена Г. Она не так давно стала мамой, но возить ребенка ей не разрешает муж, считающий, что поездка для сына будет слишком опасной.
«Мне проще посадить ребенка в люльку и спокойно доехать самой — не ждать нигде такси, не тратить лишние деньги. Но муж не разрешает брать машину, если я еду с малышом. Говорит, что я водить не умею. Причем одну меня отпускает. Свекровь и мой отец супруга поддерживают, а потому приходится жить по их правилам», — делится историей девушка.
Отметим, что в подавляющем количестве ДТП виновниками являются мужчины. Согласно статистике ДТП по России за первый квартал 2023 года, на дорогах страны произошло почти 31 500 серьезных аварий — около 84% мужчин были признаны виновными в ДТП, а смертность в них в 10 раз выше, чем в случае с женщинами. Также мужчины чаще женщин превышают скорость, чаще проезжают на красный свет, «учат» окружающих и создают аварийные ситуации.
Безусловно есть в Тюмени девушки, которые не так хорошо водят и порою создают аварийные ситуации. Есть и девушки, купившие права и нарушающие ПДД. Однако нужно уже научиться признавать, что есть и такие мужчины. Умение водить автомобиль не зависит от пола, как и склонность уважать других людей.