Заболеваемость сальмонеллезом в Тюменской области выросла на 35%

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
В Тюменской области заболеваемость сальмонеллезом выросла на 35,1% за год. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2023 году показатель заболеваемости составил 22.7 случая на 100 тысяч населения, в то время как в 2021 году на это же количество населения приходилось 16.8 случая.
В 85% случаев сальмонеллез был выявлен у жителей городов. При этом среди всех заболевших 59,8% — дети в возрасте до 14 лет. Чаще всего инфекцию выявляют у детей в возрасте 1-2 лет.
Ранее «Наш город» писал, что от укусов клещей пострадали уже более 8 тысяч жителей Тюменской области. Из них 1.5 тысячи — дети.