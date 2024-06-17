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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:49

В Тюмени стоимость бензина приблизилась к историческому максимуму

Золотое топливо. Стоимость бензина в Тюмени приблизилась к историческому максимуму

17 июня 2024, 07:47
Фото: 1MI

В Тюмени стоимость бензина приблизилась к историческому максимуму

Средняя цена литра АИ-95 на заправках областной столице составляет 55 рублей 85 копеек. До достижения исторического максимума сентября 2023 года остается менее 1 рубля.

За последний год стоимость АИ-95 выросла на 3 рубля 26 копеек, за последние три года — на 6 рублей 36 копеек.

Также подорожал бензин марки АИ-92 — 10 литров топлива обойдутся в более чем в 510 рублей, за полный бак в 100 литров придется заплатить 5 тысяч 125 рублей, указано на сервисе benzin-price. За год литр АИ-92 вырос в цене более чем на 3 рубля, за последние три года — на 5 рублей 47 копеек.

Литр АИ-98 в Тюменской области сегодня стоит 70 рублей 24 копейки (рост за год почти на 8 рублей, за три года — на 15 рублей). Литр дизельного топлива продают за 65 рублей 45 копеек (рост за год более чем на 5 рублей, за три года более чем на 15 рублей).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 5 рублей подорожают услуги платных паркингов. За час аренды места на парковке теперь придется заплатить от 20 до 50 рублей.

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