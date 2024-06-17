Золотое топливо. Стоимость бензина в Тюмени приблизилась к историческому максимуму

Литр АИ-98 в Тюменской области сегодня стоит 70 рублей 24 копейки (рост за год почти на 8 рублей, за три года — на 15 рублей). Литр дизельного топлива продают за 65 рублей 45 копеек (рост за год более чем на 5 рублей, за три года более чем на 15 рублей).