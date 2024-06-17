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В Тюмени пропал 75-летний пенсионер

Ушел из больницы и не вернулся: 75-летнего пенсионера ищут в Тюмени

17 июня 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени пропал 75-летний пенсионер

Виктор Ухалов ушел из ОКБ №2 утром 17 июня. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

В Тюмени пропал 75-летний Виктор Ухалов. Утром 17 июня он ушел из ОКБ №2 в неизвестном направлении.

Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что рост пенсионера — 182 сантиметра, телосложение нормальное, волосы седые, глаза карие. Он был одет в коричневую футболку в белую полоску, черные спортивные штаны и черные сланцы.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области / ВКонтакте

Уточняется, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 43-летний Константин Носырев. Его местонахождение неизвестно с 28 мая, поиски продолжаются.

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