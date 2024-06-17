Ушел из больницы и не вернулся: 75-летнего пенсионера ищут в Тюмени

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
В Тюмени пропал 75-летний Виктор Ухалов. Утром 17 июня он ушел из ОКБ №2 в неизвестном направлении.
Волонтеры «ЛизаАлерт» сообщили, что рост пенсионера — 182 сантиметра, телосложение нормальное, волосы седые, глаза карие. Он был одет в коричневую футболку в белую полоску, черные спортивные штаны и черные сланцы.
Уточняется, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Информацию о его местонахождении можно сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или в полицию.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени пропал 43-летний Константин Носырев. Его местонахождение неизвестно с 28 мая, поиски продолжаются.