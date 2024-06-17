На Тюмень надвигаются дожди и штормовой ветер

В Тюмени в понедельник день пойдет при переменной облачности и без осадков. Максимальная температура воздуха составит +16….+24. Во вторник, 18 июня, потеплеет до +24…+26. День ожидается солнечным, а в среду метеорологи прогнозируют кратковременные дожди и +26…+28.