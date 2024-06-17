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Posted Сегодня, 03:32

Published Сегодня, 03:32

Modified Сегодня, 03:34

Updated Сегодня, 03:34

Жара в Тюмени с 17 июня пойдет на спад

На Тюмень надвигаются дожди и штормовой ветер

17 июня 2024, 03:32
Фото: 1MI

Жара в Тюмени с 17 июня пойдет на спад

Кратковременные и грозы обещают тюменца в понедельник метеорологи. По прогнозам, во время грозы ожидается штормовой ветер с порывами до 15-20 м/с.

Максимальная температура воздуха днем на юге региона составит +23…+28, местами +18….+23, в вечерние часы ожидается до +9…+14. Во вторник день пройдет без существенных осадков, грозы вероятны лишь ночью. Днем столбики термометров покажут +21….+26, в темное время суток +9…+14. Ветер будет дуть со скоростью 5-14 м/с.

В среду на юге Тюменской области температура воздуха начнет повышаться, вместе с потеплением в регион придут грозы. По прогнозам синоптиков, максимальная дневная температура воздуха составит +23…+28, ночью столбики термометров покажут +8…+13. В течение дня в западных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Скорость ветра в течение дня составит 5-10 м/с, при грозу 18 м/с.

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В Тюмени в понедельник день пойдет при переменной облачности и без осадков. Максимальная температура воздуха составит +16….+24. Во вторник, 18 июня, потеплеет до +24…+26. День ожидается солнечным, а в среду метеорологи прогнозируют кратковременные дожди и +26…+28.

Четверг, 20 июня, также ожидается дождливым и ветреным — в городе выпадет более 8 мм осадков, скорость ветра будет достигать 15 м/с. Температура воздуха в этот день составит +20…+27.

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