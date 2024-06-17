Мизулина рассказала о блокировке «хомяка» из-за тюменца, а школьница совершила суицид

Продажами автомобилей Belgee X50 тюменские компании занимаются около полугода. У бренда уже появился свой сайт, однако на сайтах Geely до сих пор продаются белорусские модели. Лицензию на производство измененных автомобилей под своей маркой белорусский автозавод получил от китайского партнера в 2023 году.