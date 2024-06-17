Мизулина рассказала о блокировке «хомяка» из-за тюменца, а школьница совершила суицид

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Магнитная буря обрушится на Тюменскую область во вторник, 18 июня. Сила геоударов будет достигать 4 баллов.
Неспокойным геомагнитное поле Земли будет оставаться в период с полуночи до шести часов утра. В этот день у метеозависимых людей возможно ухудшение самочувствия. Вероятны головная боль, скачки артериального давления, слабость, появление сонливости.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предположила, что игра Hamster Kombat может быть запрещена в России. Она написала об этом в своем телеграм-канале, напомнив о тюменском подростке, который попал в психиатрическую больницу после долгой игры в «хомяка».
По ее словам, игра может провоцировать у людей нервные срывы. Она также отметила, что в других странах власти уже начали запрещать «хомяка».
В одной из квартир жилых домов города нашли труп 14-летней тюменки. По неофициальным данным, она совершила суицид.
Источники утверждают, что психологи советовали родителям двочки обратиться с ней к специалистам. Однако сама школьница, якобы, уверяла, что чувствует себя отлично. Причиной суицида могла стать затяжная депрессия.
В Тюмени откроются два автосалона белорусских автомобилей Belgee. Официальными дилерами стали «Базис Моторс» и ГК «Автоград».
Продажами автомобилей Belgee X50 тюменские компании занимаются около полугода. У бренда уже появился свой сайт, однако на сайтах Geely до сих пор продаются белорусские модели. Лицензию на производство измененных автомобилей под своей маркой белорусский автозавод получил от китайского партнера в 2023 году.
Средняя цена литра АИ-95 на заправках областной столице составляет 55 рублей 85 копеек. До достижения исторического максимума сентября 2023 года остается менее 1 рубля.
За последний год стоимость АИ-95 выросла на 3 рубля 26 копеек, за последние три года — на 6 рублей 36 копеек.
Также подорожал бензин марки АИ-92 — 10 литров топлива обойдутся в более чем в 510 рублей, за полный бак в 100 литров придется заплатить 5 тысяч 125 рублей.