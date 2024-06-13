В Тюмени задержали человека со свастикой на голове, а Тура продолжает мелеть

Стоит отметить, что россияне даже после введения санкций смогут обменивать валюту в банках России. Сбережений, которые граждане хранили в долларах, санкции также не коснутся. К тому же в Тюмени ажиотажа на покупку валюты пока нет, представители банков говорят о том, что спрос привычный для периода отпусков.