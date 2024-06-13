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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Тюмени задержали человека со свастикой на голове, а Тура продолжает мелеть

В Тюмени задержали человека со свастикой на голове, а Тура продолжает мелеть

13 июня 2024, 13:07
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий в Тюменской области за 13 июня
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Тура продолжает мелеть

Уровень воды в Туре упал ниже двух метров. Каждый день река теряет 10-20 сантиметров. С учетом погодных условий, уже к концу недели река может обмелеть до 100 сантиметров.

Только за 13 дней июня уровень воды в Туре упал на 2,2 метра. В начале месяца река была приближена к нормальному состоянию и вода достигала 408 сантиметров. На 13 июня в Туре осталось лишь 188 сантиметров. Солнечная и жаркая погода может привести к более стремительной потере воды в реке.

Меньше двух метров! Тура в Тюмени продолжает стремительно мелеть
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В Тюмени задержали человека со свастикой на голове

Тюменец со свастикой на черепе незаконно закупал оружие. В квартире Владимира Иевлева силовики обнаружили оружие и взрывчатое устройство. Вместе с тем квартира пестрила нацисткой символикой, аналогичные знаки были набиты и на черепе мужчины.

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области успели пресечь деятельность мужчины до возможных жутких происшествий. Иевлев незаконно приобрел пистолет ТТ, ручную осколочную гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ. Также в его жилище нашли множество предметов с нацистской символикой. Однако суд назначил ему лишь условное наказание.

«Нацистские знаки и граната»: тюменец со свастикой на черепе незаконно закупал оружие
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Доллар в Тюмени по 200 рублей

С 13 июня на Мосбирже не будут производиться операции с долларом. Это событие спровоцировало резкий скачок цен на закупку валюты, в банках страны стоимость доллара подскочила до 200 рублей, однако вскоре цены стабилизировались. Сейчас цена за единицу варьируется от 91 рубля до 109.

Стоит отметить, что россияне даже после введения санкций смогут обменивать валюту в банках России. Сбережений, которые граждане хранили в долларах, санкции также не коснутся. К тому же в Тюмени ажиотажа на покупку валюты пока нет, представители банков говорят о том, что спрос привычный для периода отпусков.

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В иске против Комаровой — отказано

Нижневартовский городской суд (ХМАО) отклонил жалобу тюменского общественника Юрия Рябцева на отказ полицейских привлечь к административной ответственности бывшего губернатора Югры Наталью Комарову.

Рябцева возмутили слова Натальи Комаровой, назвавшую специальную военную операцию «войной» на встрече с жителями Нижневартовска. Однако лингвистическое исследование видеозаписи со встречи экс-губернатора с жителями, эксперты не обнаружили нарушения закона.

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