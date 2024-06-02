Опять пожар: в Тюмени загорелась хозпостройка на улице Радистов

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В настоящее время огонь ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени в районе садовых обществ «Факел» и «Подорожник» произошел ландшафтный пожар площадью 55 гектаров. Огонь ликвидировали сегодня утром.
Тюменские пожарные напоминают жителям, что в регионе действует особый пожарный режим. Запрещено жарить мясо на углях, разводить костер, сжигать мусор и сухую траву.