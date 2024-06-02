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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Тюмени на улице Радистов сгорелась хозяйственная постройка

Опять пожар: в Тюмени загорелась хозпостройка на улице Радистов

2 июня 2024, 09:48
Фото: МЧС

В Тюмени на улице Радистов сгорелась хозяйственная постройка

Хозяйственная постройка загорелась в воскресенье около полудня в Тюмени на улице Радистов. На место происшествия были направлены 3 единицы техники и 8 человек личного состава от Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В настоящее время огонь ликвидирован, погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени в районе садовых обществ «Факел» и «Подорожник» произошел ландшафтный пожар площадью 55 гектаров. Огонь ликвидировали сегодня утром.

Тюменские пожарные напоминают жителям, что в регионе действует особый пожарный режим. Запрещено жарить мясо на углях, разводить костер, сжигать мусор и сухую траву.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар
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