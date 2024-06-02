Опять пожар: в Тюмени загорелась хозпостройка на улице Радистов

В Тюмени на улице Радистов сгорелась хозяйственная постройка

Хозяйственная постройка загорелась в воскресенье около полудня в Тюмени на улице Радистов. На место происшествия были направлены 3 единицы техники и 8 человек личного состава от Главного управления МЧС России по Тюменской области.