Одного нашли в реке, второго — в лесу: двое мотоциклистов погибли в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Его тело и мопед обнаружили в лесу на 17-километре подъезда к поселку Абаевскому. В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
В Викуловском районе ДТП произошло недалеко от деревни Скрипкина — там мотоциклист съехал в речку Тенис и утонул. Его личность устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что 26 мая на федеральной трассе Тюмень — Омск в лобовом ДТП травмы получили шесть человек. Авария произошла на 472-м километре автодороги.