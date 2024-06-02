Одного нашли в реке, второго — в лесу: двое мотоциклистов погибли в Тюменской области

Двое мотоциклистов погибли в Тюменской области

Трагедии произошли в Ярковском и Викуловском районах. В ГИБДД Тюменской области сообщили, что в Ярковском районе, по предварительным данным, 50-летний водитель мопеда Альфа не справился с управлением транспортного средства, съехал с дороги и врезался в дерево