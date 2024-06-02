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Двое мотоциклистов погибли в Тюменской области

Одного нашли в реке, второго — в лесу: двое мотоциклистов погибли в Тюменской области

2 июня 2024, 08:31
Фото: ГИБДД

Двое мотоциклистов погибли в Тюменской области

Трагедии произошли в Ярковском и Викуловском районах. В ГИБДД Тюменской области сообщили, что в Ярковском районе, по предварительным данным, 50-летний водитель мопеда Альфа не справился с управлением транспортного средства, съехал с дороги и врезался в дерево
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ДТП

Его тело и мопед обнаружили в лесу на 17-километре подъезда к поселку Абаевскому. В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Фото: ГИБДД

В Викуловском районе ДТП произошло недалеко от деревни Скрипкина — там мотоциклист съехал в речку Тенис и утонул. Его личность устанавливается.

Ранее «Наш Город» писал, что 26 мая на федеральной трассе Тюмень — Омск в лобовом ДТП травмы получили шесть человек. Авария произошла на 472-м километре автодороги.

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