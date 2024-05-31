«Бонни и Клайд по-тюменски»: супруги серийно обманули пенсионеров почти на миллион

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемые позвонили нескольким пенсионеркам. Они сообщали, что их родственники попали в ДТП, против них заведено уголовное дело. Для его прекращения злоумышленники требовали передать им определенную сумму.
«Потерпевшие передавали свои сбережения обвиняемым, которые перечисляли деньги на банковские счета мошенников. Часть денежных средств супруги оставляли себе в качестве вознаграждения. Таким образом у четырех пенсионерок в возрасте 80-90 лет были похищены денежные средства на общую сумму 890 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что малую часть средств обвиняемые добровольно возместили, еще часть — нашли у них при обысках. Уголовное дело направлено в суд.
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