«Биткоинами» начали торговать на улицах Тюмени

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Преимущественно в качестве потенциальных покупателей торговцы выбирают более доверчивых людей пожилого возраста.
«Рассказывают, что это настоящие биткоины, о которых много говорят по телевизору и в интернете. Утверждают, что эта валюта поможет им разбогатеть», — сообщил Ура.Ру один из очевидцев.
Стоимость «биткоинов» у уличных торговцев начинается от 3 тысяч рублей за монету. При покупке двух действует скидка — две монеты продают за 5 тысяч рублей.
«Решил спросить, сколько стоят эти монеты. Продавец сообщил, что если покупаешь одну, то цена будет 3 тысячи рублей. Две готов отдать за 5 тысяч рублей, если еще больше, то цена договорная», — сообщил один из тюменцев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю жертвами мошенников стали 67 человек. Аферисты обманным путем забрали у жителей региона порядка 24 миллионов рублей.