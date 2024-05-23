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В Тюмени неизвестные подают на улице металлические монеты под видом биткоинов

«Биткоинами» начали торговать на улицах Тюмени

23 мая 2024, 08:52
Фото: 1MI

В Тюмени неизвестные подают на улице металлические монеты под видом биткоинов

О предприимчивых мужчинах, торгующим металлическими монетами-«биткоинами» в районе тюменских рынков, сообщили горожане. По словам тюменцев, бизнесмены уверяют, что эти «биткоины» помогут обрести богатства.

Преимущественно в качестве потенциальных покупателей торговцы выбирают более доверчивых людей пожилого возраста.

«Рассказывают, что это настоящие биткоины, о которых много говорят по телевизору и в интернете. Утверждают, что эта валюта поможет им разбогатеть», — сообщил Ура.Ру один из очевидцев.

Стоимость «биткоинов» у уличных торговцев начинается от 3 тысяч рублей за монету. При покупке двух действует скидка — две монеты продают за 5 тысяч рублей.

«Решил спросить, сколько стоят эти монеты. Продавец сообщил, что если покупаешь одну, то цена будет 3 тысячи рублей. Две готов отдать за 5 тысяч рублей, если еще больше, то цена договорная», — сообщил один из тюменцев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю жертвами мошенников стали 67 человек. Аферисты обманным путем забрали у жителей региона порядка 24 миллионов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенники#Аферисты#Биткоины и криптовалюты
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