Тюменец лишился люксовой иномарки за повторную езду пьяным

О конфискации машины у пьяного автолюбителя сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Остановили мужчину в ходе проверок водителей на трезвость. После установки личности водителя, который за рулем явно был в нетрезвом состоянии выяснилось, что привлекается он уже второй раз. До этого его ловили пьяным за рулем в 2023 году.