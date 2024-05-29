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Тюменец лишился люксовой иномарки за повторную езду пьяным

Тюменец лишился люксовой иномарки за повторную езду пьяным

29 мая 2024, 14:20
Фото: 1MI
В Тюмени сотрудники ГАИ конфисковали машину «Инфинити» у водителя, которого уже не первый раз ловят пьяным за рулем. В прошлый раз он даже отказался проходить медицинское освидетельствование.

О конфискации машины у пьяного автолюбителя сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Остановили мужчину в ходе проверок водителей на трезвость. После установки личности водителя, который за рулем явно был в нетрезвом состоянии выяснилось, что привлекается он уже второй раз. До этого его ловили пьяным за рулем в 2023 году.

Суд постановил приговорить нетрезвого водителя к 300 часам исправительных работ, а машину — «Infinity Q70» конфисковать в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о школьниках из Тюмени, которые решили заняться опасным бизнесом. Их остановили полицейские.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#ГИБДД#Новости тюмени
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