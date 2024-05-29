Тюменец лишился люксовой иномарки за повторную езду пьяным

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
О конфискации машины у пьяного автолюбителя сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Остановили мужчину в ходе проверок водителей на трезвость. После установки личности водителя, который за рулем явно был в нетрезвом состоянии выяснилось, что привлекается он уже второй раз. До этого его ловили пьяным за рулем в 2023 году.
Суд постановил приговорить нетрезвого водителя к 300 часам исправительных работ, а машину — «Infinity Q70» конфисковать в пользу государства. Приговор вступил в законную силу.
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