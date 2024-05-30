В тюменском ЗАГСе отменили выходной в День семьи

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В этот день в России отмечается День, семьи, любви и верности. Ради возможности заключить брак в романтическую дату, в учреждении отменили выходной.
«В День семьи, любви и верности 8 июля мы будем проводить регистрации браков. При условии, если граждане подадут заявления и изъявят желание пожениться именно в этот день», — цитирует ura.ru представителя ЗАГСа на Малыгина.
Некоторые тюменцы уже подтвердили, что смогли успешно подать заявление в ЗАГС на желаемую дату. Ранее сообщало, что Дворец бракосочетаний не будет работать в День семьи, потому что он выпадает на выходной для учреждения день — понедельник.
Ранее «Наш город» писал, что «Дискотека Авария» выпустила клип на песню тюменского кондитера.