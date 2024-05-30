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Updated Сегодня, 12:47

В тюменском ЗАГСе отменили выходной в День семьи

В тюменском ЗАГСе отменили выходной в День семьи

30 мая 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney
ЗАГС Тюмени будет работать в понедельник, 8 июля. Об этом сообщали работники Дворца бракосочетаний.
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Свадьба

В этот день в России отмечается День, семьи, любви и верности. Ради возможности заключить брак в романтическую дату, в учреждении отменили выходной.

«В День семьи, любви и верности 8 июля мы будем проводить регистрации браков. При условии, если граждане подадут заявления и изъявят желание пожениться именно в этот день», — цитирует ura.ru представителя ЗАГСа на Малыгина.

Некоторые тюменцы уже подтвердили, что смогли успешно подать заявление в ЗАГС на желаемую дату. Ранее сообщало, что Дворец бракосочетаний не будет работать в День семьи, потому что он выпадает на выходной для учреждения день — понедельник.

Ранее «Наш город» писал, что «Дискотека Авария» выпустила клип на песню тюменского кондитера.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Семья#Свадьба
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