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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Тюменцы поженились на выставке «Россия»

«Годовщина в День семьи»: тюменцы расписались на выставке «Россия»

15 мая 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney

Тюменцы поженились на выставке «Россия»

Дмитрий Карпов и Антонина Зяблова из Тюмени поженились на выставке-форуме «Россия» в Москве. Об этом сообщает информационный уентр правительства региона.

Пара представляла регион на Свадебном фестивале на ВДНХ. Тюменцы приняли участие в торжественной церемонии бракосочетания пар из Уральского федерального округа. Теперь молодожены будут отмечать годовщину свадьбы в Международный день семьи.

Отмечается, что несколько дней назад еще одна пара из Тюменской области — Максим Марковский и Александра Карпова из Ишима — зарегистрировала брак на выставке «Россия». Молодые люди приняли участие в самой массовой свадебной церемонии.

Ранее «Наш город» сообщал о рекордах посещения стенда Тюменской области на выставке «Россия».

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Семья
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