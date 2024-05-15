«Годовщина в День семьи»: тюменцы расписались на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Пара представляла регион на Свадебном фестивале на ВДНХ. Тюменцы приняли участие в торжественной церемонии бракосочетания пар из Уральского федерального округа. Теперь молодожены будут отмечать годовщину свадьбы в Международный день семьи.
Отмечается, что несколько дней назад еще одна пара из Тюменской области — Максим Марковский и Александра Карпова из Ишима — зарегистрировала брак на выставке «Россия». Молодые люди приняли участие в самой массовой свадебной церемонии.
Ранее «Наш город» сообщал о рекордах посещения стенда Тюменской области на выставке «Россия».