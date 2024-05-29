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«Дискотека Авария» выпустила клип на песню тюменского кондитера

«Дискотека Авария» выпустила клип на песню тюменского кондитера

29 мая 2024, 11:20
Фото: 1MI
На песню, которую сочинил тюменский кондитер Максим Щербаков сняли клип и выпустили в релиз музыканты группы «Дискотека Авария». Сделали это артисты рамках телешоу, призванного сделать малоизвестные авторские песни настоящими хитами.

О релизе клипа на авторскую песню тюменца рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ. Решили превратить трек в хит музыканты группы «Дискотека Авария» решили в эфире телешоу «Конфетка», направленного на то, чтобы сделать малоизвестные песни от простых людей хитами.

Песня Максима Щербакова из Тюмени под названием «Потерявший» посвящена нижнему белью, которое у лирического героя забрала бывшая подруга. Трек стал победителем конкурса программы, а участники популярной группы обязались сделать его хитом, выпустив на всех цифровых площадках и сняв на него клип.

Клип на песню тюменца «Потерявший»
Видео: Канал «Дискотека Авария» в «ВК Видео»

Как рассказали авторы клипа и участники группы, сами в нем снявшиеся, сначала хита в песне они не увидели, но решили привнести в задумку автора что-то свое, при этом не потеряв саму суть, которую вкладывал в песню автор.

«Мы не то чтобы сразу распознали в этой песне будущий хит, но пришли к пониманию, что недаром именно нам доверили раскрыть такую нежную и трепетную тему, как чувство боли от утраты трусов. Ведь мы уже стали известны благодаря песням про Ноги и Яйца», — рассказали участники группы.

Ранее сообщалось о том, что песню, написанную тюменцами оценили Олег Газманов и певец SHAMAN.

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