Какая ирония. В День семьи, любви и верности тюменцы не смогут пожениться

Не получится зарегистрировать брак в праздник у тюменцев как раз по причине праздничной даты. 8 июля не будет работать ЗАГС. У него на день торжества стоит выходной. Об этом порталу «URA.ru» сообщили в самом органе. При этом заявок на регистрацию брака работникам ЗАГСа тоже на 8 июля не поступало.