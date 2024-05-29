Какая ирония. В День семьи, любви и верности тюменцы не смогут пожениться

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Не получится зарегистрировать брак в праздник у тюменцев как раз по причине праздничной даты. 8 июля не будет работать ЗАГС. У него на день торжества стоит выходной. Об этом порталу «URA.ru» сообщили в самом органе. При этом заявок на регистрацию брака работникам ЗАГСа тоже на 8 июля не поступало.
При этом, работать в праздник будет ЗАГС Тюменского района. Там уже принимают заявки на популярные даты для бракосочетания — 24 июля и 24 августа.
Ранее сообщалось о том, что к лету резко вырос спрос на свадебные услуги в Тюмени.