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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В День семьи, любви и верности тюменцы не смогут пожениться

Какая ирония. В День семьи, любви и верности тюменцы не смогут пожениться

29 мая 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney

В День семьи, любви и верности тюменцы не смогут пожениться

8 июля, в День семьи, любви и верности жители Тюмени не смогут заключать браки. В знаменательную дату их попросту некому будет регистрировать.
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Свадьба

Не получится зарегистрировать брак в праздник у тюменцев как раз по причине праздничной даты. 8 июля не будет работать ЗАГС. У него на день торжества стоит выходной. Об этом порталу «URA.ru» сообщили в самом органе. При этом заявок на регистрацию брака работникам ЗАГСа тоже на 8 июля не поступало.

При этом, работать в праздник будет ЗАГС Тюменского района. Там уже принимают заявки на популярные даты для бракосочетания — 24 июля и 24 августа.

Ранее сообщалось о том, что к лету резко вырос спрос на свадебные услуги в Тюмени.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Свадьбы#Свадьба#Брак
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