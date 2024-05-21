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Тюменцы выступили с песней перед Олегом Газмановым и SHAMAN

SHAMAN и Олег Газманов оценили песню тюменцев

21 мая 2024, 07:19
Фото: 1MI

Тюменцы выступили с песней перед Олегом Газмановым и SHAMAN

Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин и бард Марина Дмитриева представили свою песню на проекте «Родники». У нее есть все шансы, чтобы попасть в теле- и радиоэфиры.

Тюменцы представили на проекте песню «Мир придуман не так». Их выступление оценивали российские звезды — SHAMAN, Олег и Родион Газмановы, Зара и другие артисты.

«Патриотическая песня „Мир придуман не так“ из нашего совместного одноименного альбома вызвала самые теплые отзывы у мастеров сцены. Мне, как музыканту, принявшему участие в аранжировке и записи песни, очень важна и ценна такая оценка от уважаемых мастеров», — пишет депутат Иван Вершинин в своем Телеграм-канале.
Видео: Иван Вершинин. Работа на Север / Телеграм

Победители проекта выступят на одной сцене со звездами российской эстрады, а их песни попадут в теле- и радиоэфиры. Итоги станут известны в конце мая.

Ранее «Наш город» писал, что в сеть слили райдер тюменского рэпера OG Buda. За выступление он просит 1.7 миллиона рублей, но без аванса может и не приехать.

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