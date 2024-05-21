SHAMAN и Олег Газманов оценили песню тюменцев

Тюменцы выступили с песней перед Олегом Газмановым и SHAMAN

Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин и бард Марина Дмитриева представили свою песню на проекте «Родники». У нее есть все шансы, чтобы попасть в теле- и радиоэфиры.