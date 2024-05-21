SHAMAN и Олег Газманов оценили песню тюменцев

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Тюменцы представили на проекте песню «Мир придуман не так». Их выступление оценивали российские звезды — SHAMAN, Олег и Родион Газмановы, Зара и другие артисты.
«Патриотическая песня „Мир придуман не так“ из нашего совместного одноименного альбома вызвала самые теплые отзывы у мастеров сцены. Мне, как музыканту, принявшему участие в аранжировке и записи песни, очень важна и ценна такая оценка от уважаемых мастеров», — пишет депутат Иван Вершинин в своем Телеграм-канале.
Победители проекта выступят на одной сцене со звездами российской эстрады, а их песни попадут в теле- и радиоэфиры. Итоги станут известны в конце мая.
Ранее «Наш город» писал, что в сеть слили райдер тюменского рэпера OG Buda. За выступление он просит 1.7 миллиона рублей, но без аванса может и не приехать.