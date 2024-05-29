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Водитель автобуса в Тюмени бросил пассажиров, а после обматерил их

Я за лепешками. Водитель автобуса в Тюмени бросил пассажиров, а после обматерил их

29 мая 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney

Водитель автобуса в Тюмени бросил пассажиров, а после обматерил их

В Тюмени водитель одного из автобусов бросил пассажиров в салоне прямо на остановке, а после начал оскорблять. Пассажирка, получившая в свой адрес несколько матерных слов планирует разбираться с шофером через его работодателя.

О неподобающем поведении водителя автобуса пассажирка написала в телеграм-канале «Тюмень». По ее словам, сначала водитель несколько раз превысил скорость, пропустил остановки, а после — бросил пассажиров в автобусе.

Перед уходом из машины, водитель сказал, что хочет купить лепешек, пойдя за ними в магазин, несмотря на то, что пассажиры сказали, что торопятся.

Я вышла на остановке «Пролетарская» со словами, что обращусь в Тюменьгортранс, на что он начал возмущаться. Я послала его куда подальше, он выглянул с маршрутки и начал кричать мне в ответ нелицеприятные слова, — пишет девушка.
Видео: Телеграм-канал «Тюмень»

На видео, снятом пассажиркой слышно, как водитель угрожает ей и говорит, что разобьет телефон.

Отметим, что в полицию заявлений о водителе пока не поступало.

К другим темам. Ранее сообщалось о том, что в Тюмени вынесли приговор председателю банка, укравшему полмиллиарда рублей. Он до сих пор находится в розыске.

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