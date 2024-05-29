Я за лепешками. Водитель автобуса в Тюмени бросил пассажиров, а после обматерил их

Водитель автобуса в Тюмени бросил пассажиров, а после обматерил их

В Тюмени водитель одного из автобусов бросил пассажиров в салоне прямо на остановке, а после начал оскорблять. Пассажирка, получившая в свой адрес несколько матерных слов планирует разбираться с шофером через его работодателя.