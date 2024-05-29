Я за лепешками. Водитель автобуса в Тюмени бросил пассажиров, а после обматерил их

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
О неподобающем поведении водителя автобуса пассажирка написала в телеграм-канале «Тюмень». По ее словам, сначала водитель несколько раз превысил скорость, пропустил остановки, а после — бросил пассажиров в автобусе.
Перед уходом из машины, водитель сказал, что хочет купить лепешек, пойдя за ними в магазин, несмотря на то, что пассажиры сказали, что торопятся.
Я вышла на остановке «Пролетарская» со словами, что обращусь в Тюменьгортранс, на что он начал возмущаться. Я послала его куда подальше, он выглянул с маршрутки и начал кричать мне в ответ нелицеприятные слова, — пишет девушка.
На видео, снятом пассажиркой слышно, как водитель угрожает ей и говорит, что разобьет телефон.
Отметим, что в полицию заявлений о водителе пока не поступало.
К другим темам. Ранее сообщалось о том, что в Тюмени вынесли приговор председателю банка, укравшему полмиллиарда рублей. Он до сих пор находится в розыске.