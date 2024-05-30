Горожан напугал столб дыма за Тюменской слободой

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Выяснилось, что в район горит сухая трава. Площадь возгорания сейчас устанавливается, на месте работают огнеборцы.
В тушении пожара задействованы 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Вызов поступил примерно в три часа дня.
Ранее «Наш город» сообщал, что весеннее половодье для Туры завершилось и уровень воды начал снижаться, причем намного интенсивнее, чем в других реках — на 18 сантиметров в сутки.