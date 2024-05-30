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Updated Сегодня, 13:33

Горожан напугал столб дыма за Тюменской слободой

Горожан напугал столб дыма за Тюменской слободой

30 мая 2024, 13:31
Фото: МЧС по Тюменской области
За районом Тюменская слобода в областной столице виден столб дыма. Об этом сообщают очевидцы.

Выяснилось, что в район горит сухая трава. Площадь возгорания сейчас устанавливается, на месте работают огнеборцы.

В тушении пожара задействованы 20 человек личного состава и 6 единиц техники. Вызов поступил примерно в три часа дня.

Ранее «Наш город» сообщал, что весеннее половодье для Туры завершилось и уровень воды начал снижаться, причем намного интенсивнее, чем в других реках — на 18 сантиметров в сутки.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#Природа
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