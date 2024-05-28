В тюменском аэропорту Рощино оштрафовали 19-летнего пассажира за курение в самолете

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Как стало известно из материалов дела, инцидент произошел на борту, который следовал из Санкт-Петербурга в Тюмень. Молодой человек покурил в туалетной комнате, из-за этого сработали датчики дыма.
Нарушителя доставили в дежурную часть аэропорта Рощино. Там юношу привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям — за курение на борту самолета и за невыполнение законных распоряжений командира судна.
Ранее «Наш город» сообщал, что Цены на ж/д билеты в Тюменской области подорожали на 31,6%.