nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

В тюменском аэропорту Рощино оштрафовали 19-летнего пассажира за курение в самолете

В тюменском аэропорту Рощино оштрафовали 19-летнего пассажира за курение в самолете

28 мая 2024, 09:20
Фото: 1MI
Транспортные полицейские Тюмени привлекли к ответственности пассажира, который вопреки запретам курил в самолете. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.
Сюжет
Полиция

Как стало известно из материалов дела, инцидент произошел на борту, который следовал из Санкт-Петербурга в Тюмень. Молодой человек покурил в туалетной комнате, из-за этого сработали датчики дыма.

Нарушителя доставили в дежурную часть аэропорта Рощино. Там юношу привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям — за курение на борту самолета и за невыполнение законных распоряжений командира судна.

Ранее «Наш город» сообщал, что Цены на ж/д билеты в Тюменской области подорожали на 31,6%.

Читайте также:
Полицейские устроили облаву на мигрантов в Тюмени. ВИДЕОСначала сбой, потом птицы: самолет из Тюмени дважды пострадал за утроБили самокатом по голове: в Тюмени подростки жестоко избили ребенка
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени#Полиция#Транспортная полиция
Подпишитесь
До критической отметки осталось меньше метра: Иртыш в Тобольске прибавил за день 6 см
Сегодня, 03:45
«Во власти березы»: все больше тюменцев начинают страдать от аллергий
Сегодня, 07:41
Виноваты заморозки или санкции? Почему в Тюмени продают такую дорогую клубнику?
Сегодня, 08:04
Готовьте кондиционеры! Эксперты прогнозируют особенно жаркое лето в Тюмени
Вчера, 09:58
Цены рухнут? Что ждет рынок недвижимости в Тюмени после отмены льготной ипотеки?
Сегодня, 06:19
12 участков автомобильных дорог ушли под воду в Вагайском районе из-за паводка
Сегодня, 07:21
"