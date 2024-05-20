nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Тюменские полицейские задержали 15 незаконных мигрантов

Полицейские устроили облаву на мигрантов в Тюмени. ВИДЕО

20 мая 2024, 15:35
Фото: 1MI

Тюменские полицейские задержали 15 незаконных мигрантов

Правоохранители в Тюмени провели рейд по выявлению незаконных мигрантов, в ходе которого выявили 15 нарушителей. Об этом сообщает «МВД — Медиа».
Сюжет
Полиция

По официальной информации всем задержанным грозит административный штраф. Девяти из них — выдворение за пределы России. Материалы дела направлены в суд.

Полицейские отметили, что регулярно проводят подобные рейды. Они способствуют профилактике нарушений миграционного законодательства.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени активно набирает обороты конфликт в школе №9. Там, по информации в социальных сетях, дети-мигранты собираются в группы и «кошмарят» местных детей.

Видео: МВД Медиа
#Егор Тимофеев#Общество#Видео#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Полиция
Подпишитесь
Прорвало насыпь: Вагайский район под ударом рекордного паводка
Сегодня, 11:48
На полки тюменских магазинов попал творог с «мясным клеем». Чем он опасен?
Сегодня, 09:36
Заборы в тюменских селах увешаны трупами погибших при паводке животных. ВИДЕО
Сегодня, 08:20
«Обед по цене кофе»: обзор бизнес-ланчей в тюменских заведениях
Сегодня, 13:14
«Восторг и умиротворение»: в Тюмени продают дом с банным комплексом за 80 млн рублей
Сегодня, 04:08
Рост продолжается: что происходит с тюменскими реками?
Сегодня, 04:03
"