Полицейские устроили облаву на мигрантов в Тюмени. ВИДЕО

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
По официальной информации всем задержанным грозит административный штраф. Девяти из них — выдворение за пределы России. Материалы дела направлены в суд.
Полицейские отметили, что регулярно проводят подобные рейды. Они способствуют профилактике нарушений миграционного законодательства.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени активно набирает обороты конфликт в школе №9. Там, по информации в социальных сетях, дети-мигранты собираются в группы и «кошмарят» местных детей.