Поездки на поезде — роскошь? Цены на билеты в Тюменской области увеличились на 30%

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По информации РДЖ, пассажирские тарифы на железнодорожные перевозки ежегодно индексируются, а на цены влияет сезонность.
«Тарифы на проезд в плацкартных, общих вагонах и вагонах с местами для сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования регулируются государством. Информация об индексации публикуется на официальном сайте ОАО „РЖД“. Пассажиры могут узнать, как в течение года меняется цена поездки. Например, в высокий сезон путешествий, летом или в декабре, стоимость всегда будет выше, а в менее активный период, в феврале или ноябре, ниже», — сообщили РБК Тюмень в РЖД.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко отмечает, что в зависимости от времени года стоимость билетов повышается или понижается согласно действующему коэффициенту.
В частности, приобретать билеты в купе и СВ выгоднее в период с 9 января по 21 февраля (на 15% дешевле), с 22 февраля по 6 марта (-14%), с 1 ноября по 25 декабря (-12%), с 18 сентября по 31 октября (-10%), с 3 апреля по 27 апреля (-9%). Более дорогие билеты на поезд продают с 13 июня по 31 августа (+20%), с 28 апреля по 8 мая (+13%), с 1 сентября по 17 сентября (+13%), с 9 июня по 12 июня (+12%) и с 24 марта по 2 апреля (+12%).
Ранее «Наш Город» писал, что авиапассажиры стали чаще приобретать билеты бизнес-класса на рейсы до Тюмени. В 2023 году число проданных билетов бизнес-класса возросло на 33,6% по сравнению с 2022 годом.