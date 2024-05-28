Поездки на поезде — роскошь? Цены на билеты в Тюменской области увеличились на 30%

В частности, приобретать билеты в купе и СВ выгоднее в период с 9 января по 21 февраля (на 15% дешевле), с 22 февраля по 6 марта (-14%), с 1 ноября по 25 декабря (-12%), с 18 сентября по 31 октября (-10%), с 3 апреля по 27 апреля (-9%). Более дорогие билеты на поезд продают с 13 июня по 31 августа (+20%), с 28 апреля по 8 мая (+13%), с 1 сентября по 17 сентября (+13%), с 9 июня по 12 июня (+12%) и с 24 марта по 2 апреля (+12%).