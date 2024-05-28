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Цены на ж/д билеты в Тюменской области подорожали на 31,6%

Поездки на поезде — роскошь? Цены на билеты в Тюменской области увеличились на 30%

28 мая 2024, 04:42
Фото: 1MI

Цены на ж/д билеты в Тюменской области подорожали на 31,6%

По данным аналитиков Тюменьстата, наиболее подорожал проезд в плацкартных вагонах дальнего следования — на 31,4 — 31,6%. Стоимость билетов на проезд в купе выросла на 19,5% в нефирменных поездах дальнего следования и на 12,6% в фирменных поездах.

По информации РДЖ, пассажирские тарифы на железнодорожные перевозки ежегодно индексируются, а на цены влияет сезонность.

«Тарифы на проезд в плацкартных, общих вагонах и вагонах с местами для сидения скорых и пассажирских поездов дальнего следования регулируются государством. Информация об индексации публикуется на официальном сайте ОАО „РЖД“. Пассажиры могут узнать, как в течение года меняется цена поездки. Например, в высокий сезон путешествий, летом или в декабре, стоимость всегда будет выше, а в менее активный период, в феврале или ноябре, ниже», — сообщили РБК Тюмень в РЖД.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко отмечает, что в зависимости от времени года стоимость билетов повышается или понижается согласно действующему коэффициенту.

В частности, приобретать билеты в купе и СВ выгоднее в период с 9 января по 21 февраля (на 15% дешевле), с 22 февраля по 6 марта (-14%), с 1 ноября по 25 декабря (-12%), с 18 сентября по 31 октября (-10%), с 3 апреля по 27 апреля (-9%). Более дорогие билеты на поезд продают с 13 июня по 31 августа (+20%), с 28 апреля по 8 мая (+13%), с 1 сентября по 17 сентября (+13%), с 9 июня по 12 июня (+12%) и с 24 марта по 2 апреля (+12%).

Ранее «Наш Город» писал, что авиапассажиры стали чаще приобретать билеты бизнес-класса на рейсы до Тюмени. В 2023 году число проданных билетов бизнес-класса возросло на 33,6% по сравнению с 2022 годом.

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