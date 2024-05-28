Били самокатом по голове: в Тюмени подростки жестоко избили ребенка

Добавлено в 12:02: В департаменте здравоохранения сообщили, что вызов поступил 27 мая в 18:22. Медики прибыли на место ЧП спустя 8 минут. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. В настоящее время ребенок направлен на амбулаторное лечение. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.