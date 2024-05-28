Били самокатом по голове: в Тюмени подростки жестоко избили ребенка

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Данную информацию «Нашему Городу» подтвердили в УМВД по Тюменской области.
«В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта двое подростков избили сверстника. Подростки в настоящее время установлены. После того как будут установлены все обстоятельства произошедшего, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних примут меры в пределах компетенции», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
По словам очевидцев, на место происшествия были вызваны медики скорой помощи — школьника с травмами госпитализировали. «Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Добавлено в 12:02: В департаменте здравоохранения сообщили, что вызов поступил 27 мая в 18:22. Медики прибыли на место ЧП спустя 8 минут. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. В настоящее время ребенок направлен на амбулаторное лечение. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Ранее «Наш Город» писал, что подросток из Тюмени со своими приятелями забил до смерти 44-летнего вахтовика из Омской области. Трагедия произошла в Новом Уренгое. По данному факту возбуждено уголовное дело.