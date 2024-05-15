Сначала сбой, потом птицы: самолет из Тюмени дважды пострадал за утро

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Сообщается, что нештатная ситуация произошла сегодня, 15 мая, в 06:23 по местному времени. Командир воздушного судна доложил, что причиной прерванного взлета стала сигнализация повышенной вибрации двигателя. Самолет вернулся на стоянку.
Авторы канала отмечают, что часом ранее экипаж воздушного судна, при посадке в Рощино сообщил диспетчерам о возможном столкновении с птицами. Наземные службы не обнаружили посторонних предметов на взлетно-посадочной полосе.
Ранее «Наш город» сообщал, что летевший до Красноярска самолет экстренно сел в Тюмени.