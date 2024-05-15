nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

Самолет из Тюмени в Москву прервал взлет из-за неполадок

Сначала сбой, потом птицы: самолет из Тюмени дважды пострадал за утро

15 мая 2024, 14:57
Фото: 1MI

Самолет из Тюмени в Москву прервал взлет из-за неполадок

Самолет авиакомпании «Россия» прервал взлет на рейсе в Москву (Шереметьево) из тюменского аэропорта «Рощино» из-за технических неполадок. Об этом сообщает telegram-канал Aviaicident.

Сообщается, что нештатная ситуация произошла сегодня, 15 мая, в 06:23 по местному времени. Командир воздушного судна доложил, что причиной прерванного взлета стала сигнализация повышенной вибрации двигателя. Самолет вернулся на стоянку.

Авторы канала отмечают, что часом ранее экипаж воздушного судна, при посадке в Рощино сообщил диспетчерам о возможном столкновении с птицами. Наземные службы не обнаружили посторонних предметов на взлетно-посадочной полосе.

Ранее «Наш город» сообщал, что летевший до Красноярска самолет экстренно сел в Тюмени.

Читайте также:
Мошенники в Тюмени скупали иномарки на фальшивые паспортаСошлись на малом: тюменка подала в суд на РЖД за сбитую поездом сеструЛетевший до Красноярска самолет экстренно сел в Тюмени
#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
«Миллиарды — соседям»: Тюмень останется без бюджетных денег на ликвидацию наводнения
Сегодня, 10:25
Жару не ждите: синоптики рассказали, какая погода будет в июне
Сегодня, 05:34
Будет голод? Как повлияют майские морозы и снегопады на урожай в Тюменской области
Сегодня, 06:27
«Таких программ больше не будет»: что ждать после отмены льготной ипотеки в Тюмени?
Сегодня, 01:00
Мигранты начали переезжать в Тюмень целыми семьями
Сегодня, 04:33
«Сам попросился»: уроженец Таджикистана рассказал, как попал на СВО через Тюмень
Сегодня, 09:49
"